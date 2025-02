Programas de apoio direto ao produtor rural terão aumento de 28% em 2025

Foto: Aires Mariga/Epagri

Os programas de apoio direto ao produtor, do Governo do Estado de Santa Catarina, terão aumento de 28% nesse ano. Com um total de R$ 258,5 milhões, os investimentos irão apoiar aproximadamente 35 mil agricultores familiares e pescadores artesanais para melhoria dos processos produtivos por meio do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural (FDR) e do Fundo Estadual de Sanidade Animal (Fundesa). Esses programas são operacionalizados pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR), em parceria com a Epagri e Cidasc.

Os recursos viabilizam a execução dos programas do FDR, voltados aos investimentos nos sistemas produtivos. Contemplam o Financia Agro SC, Financia Leite SC, Água no Campo, Jovens e Mulheres, Reconstrói SC, Pronampe Agro SC, Pronampe Leite SC, Pronampe Agro SC Emergencial e o Programa Safra Garantida, que está em fase de implementação. Por meio do Fundesa ocorrem as indenizações pelo abate sanitário de animais suspeitos ou atingidos por doenças infectocontagiosas.

Em 2024, mais de 22 mil famílias foram beneficiadas por estas ações, com um investimento total superior a R$ 202 milhões. Além disso, os técnicos da Epagri elaboraram mais de 15 mil projetos de crédito, que alavancaram em torno de R$ 760 milhões junto à rede bancária e de cooperativas de crédito para investimentos nas propriedades rurais.

“São mais recursos para ampliar o suporte a investimentos nas propriedades, elevar a qualidade dos produtos, fomentar a inovação e aumentar a rentabilidade dos nossos produtores. Os programas visam proporcionar mais oportunidades e renda para a permanência e sucessão no campo”, afirma o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto.

