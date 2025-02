Município de Planalto declara Situação de Emergência devido à estiagem

Agricultura Há 3 horas Com crescimento de 6,6% no valor produzido em SC, pecuária é destaque no agronegócio do estado em 2024 Foto: Divulgação /EpagriA pecuária é o principal segmento do agronegócio catarinense, representando 60% do Valor de Produção Agropecuária (VPA). Es...