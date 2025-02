Reality K'artistas reúne influenciadores e famosos

Entretenimento Há 19 horas Inscrições abertas: reality de negócios premia com R$ 1mi O programa Além da Ideia, um reality show brasileiro inédito que conecta empreendedores a oportunidades reais de crescimento, anuncia a abertura of...

Entretenimento Há 24 horas Brasil tem nove feriados nacionais em 2025, e o Carnaval não é um deles Especialista da Econet Editora explica que empresas têm autonomia para definir folgas em pontes e pontos facultativos; recomendação é combinar as c...