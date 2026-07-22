Quarta, 22 de Julho de 2026
13°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Anvisa manda apreender lotes de azeite e doces; veja de quais marcas

Produtos são da San Olivetto e da Fatti a Mano

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/07/2026 às 14h20

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira (22) a apreensão de todos os lotes do azeite de Oliva Extra Virgem da marca San Oliveto e de todos os produtos da Indústria e Comércio de Doces Fatti a Mano Ltda .

O azeite tem origem desconhecida e é importado no Brasil pela empresa Comercial Alimentícia e Cerealista Vale do Carioca Ltda, que possui CNPJ inapto desde 23 de junho de 2026 e endereço desconhecido.

De acordo com a medida, divulgada no Diário Oficial da União , o produto apresentou resultado insatisfatório no ensaio de determinação do índice de refração, usado para avaliar a pureza, e não pode ser importado, distribuído, divulgado e utilizado.

Em relação a Fatti a Mano Ltda, os itens não estão regularizados no órgão competente e são fabricados por estabelecimento não licenciado.

Com isso doces, sobremesas e demais produtos não podem ser fabricados, distribuídos, divulgados e consumidos segundo Resolução (RE) 2.856/2026 .

Entre os doces da marca que devem se apreendidos estão:

  • cocada branca;
  • cocada com maracujá;
  • doce de leite;
  • doce de leite com coco;
  • palha italiana;
  • doce de jaca;
  • beijinho;
  • pé de moleque;
  • fatticoco (leite com coco);
  • pé de moça;
  • brigadeiro.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Tokarnia .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Há 23 horas

Com 13 casos de sarampo, São Paulo alerta para reforço na vacinação

Estado passou a recomendar dose zero, a partir dos 6 meses de idade

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Saúde Há 1 dia

Anvisa aprova medicamentos pediátricos para lúpus e esclerose múltipla

Passam a ser liberados o belimumabe e o ocrelizumabe
Saúde Há 2 dias

Brasil envia 690 mil doses de vacinas em ajuda à Venezuela

Já foram doados também remédios e materiais hospitalares

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Há 2 dias

Lei cria política para fortalecer indústria da saúde

Sancionado hoje, Projeto de Lei n° 2583/20 pretende garantir autonomia

 Foto: Divulgação Ministério da Saúde
Diabetes Há 2 dias

Pacientes do SUS com diabetes começam a receber insulina mais moderna

Distribuição da glargina começou nesta segunda-feira para 16 estados

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 18°
16° Sensação
2.72 km/h Vento
98% Umidade
100% (13.94mm) Chance chuva
07h21 Nascer do sol
18h01 Pôr do sol
Quinta
18° 11°
Sexta
15° 10°
Sábado
17° 12°
Domingo
20° 11°
Segunda
17° 15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 19 minutos

LatamScaleup fecha acordo com a TIP Brasil
Justiça Há 19 minutos

Justiça manda prefeitura de São Paulo liberar Uber Moto
Justiça Há 19 minutos

TSE reforça que empresa venezuelana não forneceu urnas ao Brasil
Direitos Humanos Há 19 minutos

Endrick é nomeado embaixador do Unicef no Brasil
Tecnologia Há 54 minutos

SLA estratégico ajuda empresas com resultados mensuráveis

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Ermos” de lembranças
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,06 -0,32%
Euro
R$ 5,77 -0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 354,035,37 -0,41%
Ibovespa
177,079,70 pts 2.08%
Mega-Sena
Concurso 3034 (21/07/26)
08
28
30
37
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7071 (21/07/26)
06
14
34
38
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3741 (21/07/26)
02
03
04
05
09
11
12
14
15
16
18
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2952 (20/07/26)
03
07
15
17
20
21
23
28
30
46
48
56
60
61
65
69
77
91
92
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2985 (20/07/26)
01
08
18
29
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias