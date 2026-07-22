Anvisa manda apreender lotes de azeite e doces; veja de quais marcas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira (22) a apreensão de todos os lotes do azeite de Oliva Extra Virgem da marca San Oliveto e de todos os produtos da Indústria e Comércio de Doces Fatti a Mano Ltda .

O azeite tem origem desconhecida e é importado no Brasil pela empresa Comercial Alimentícia e Cerealista Vale do Carioca Ltda, que possui CNPJ inapto desde 23 de junho de 2026 e endereço desconhecido.

De acordo com a medida, divulgada no Diário Oficial da União , o produto apresentou resultado insatisfatório no ensaio de determinação do índice de refração, usado para avaliar a pureza, e não pode ser importado, distribuído, divulgado e utilizado.

Em relação a Fatti a Mano Ltda, os itens não estão regularizados no órgão competente e são fabricados por estabelecimento não licenciado.

Com isso doces, sobremesas e demais produtos não podem ser fabricados, distribuídos, divulgados e consumidos segundo Resolução (RE) 2.856/2026 .

Entre os doces da marca que devem se apreendidos estão:

cocada branca;

cocada com maracujá;

doce de leite;

doce de leite com coco;

palha italiana;

doce de jaca;

beijinho;

pé de moleque;

fatticoco (leite com coco);

pé de moça;

brigadeiro.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Tokarnia .