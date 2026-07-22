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Casa é arrastada pela correnteza do Rio das Antas entre Cotiporã e Bento Gonçalves

Cheia provocada pelo grande volume de chuva dos últimos dias levou uma residência nas proximidades da ponte que liga os dois municípios; não há registro oficial de feridos.

Por: Marcelino Antunes Fonte: NB Notícias
22/07/2026 às 14h00
Casa é arrastada pela correnteza do Rio das Antas entre Cotiporã e Bento Gonçalves
(Foto: Reprodução / Captura de vídeo / NB Notícias)

Uma cena de grande impacto foi registrada na manhã desta quarta-feira (22), quando a forte correnteza do Rio das Antas arrastou uma casa nas proximidades da ponte que faz a ligação entre os municípios de Cotiporã e Bento Gonçalves. O episódio ocorreu em meio à cheia do rio, que teve o nível elevado em razão do intenso volume de chuva acumulado nos últimos dias.

Moradores da região registraram o momento em vídeo, mostrando a residência sendo levada pela força das águas. As imagens evidenciam a intensidade da correnteza e os efeitos provocados pela elevação do nível do Rio das Antas.

 

(Vídeo: NB Notícias)

Diante da permanência do rio em situação de cheia, as áreas próximas às margens seguem oferecendo riscos. A orientação é para que a população evite circular em locais suscetíveis a alagamentos ou deslizamentos, respeite os bloqueios existentes e acompanhe as informações e recomendações divulgadas pelos órgãos oficiais.

Até o momento, não há informações oficiais indicando a existência de pessoas feridas em decorrência do incidente. As autoridades continuam monitorando a situação, enquanto a população permanece em alerta devido às condições provocadas pelas chuvas.

 

 

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