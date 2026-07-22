Quarta, 22 de Julho de 2026
13°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Banda Lyra divulga resultado final de edital

Iniciativa selecionou 30 crianças e adolescentes da rede pública de Paracatu para formação musical com bolsa de incentivo; lista de aprovados já es...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/07/2026 às 13h47
Banda Lyra divulga resultado final de edital
Kauê Altrão

A Sociedade Corporação Musical Lyra Paracatuense divulgou o resultado final do Edital de Seleção nº 01/2026 do projeto "Lyra em Movimento – Música, Educação e Cidadania". A lista completa com os nomes dos 30 candidatos selecionados para as Oficinas de Formação Musical já pode ser consultada no site oficial.

Agora, o projeto entra na fase de efetivação de matrículas. Os estudantes aprovados, acompanhados obrigatoriamente por seus pais ou responsáveis legais, deverão comparecer à Cáritas Diocesana de Paracatu (Rua do Ávila, 201, Centro) para garantir a vaga.

O atendimento será dividido por turnos de aula:

  • Turma da Manhã: matrícula no dia 22 de julho, às 9h;
  • Turma da Tarde: matrícula no dia 23 de julho, às 14h30.

Para agilizar o processo presencial, a coordenação orienta que os responsáveis realizem o preenchimento prévio do formulário de pré-matrícula, disponível na página do edital. O prazo final para confirmação de matrícula encerra-se impreterivelmente no dia 23 de julho de 2026. As vagas que não forem confirmadas até esse horário serão repassadas aos candidatos suplentes, seguindo rigorosamente a ordem de classificação.

Nova geração de talentos e renovação cultural

Para o presidente da Sociedade Corporação Musical Lyra Paracatuense, Ésio Mendes do Nascimento, a publicação do resultado representa o início de um novo capítulo marcante para a música e a cultura de Paracatu.

"Nós recebemos mais de 80 inscrições e ver a lista dos selecionados concluída nos enche de orgulho e esperança. Cada um desses 30 jovens representa o futuro da nossa corporação e a continuidade de uma história secular de amor à arte. Estamos de braços abertos para acolher esses novos alunos e suas famílias nessa jornada transformadora", comemora Ésio.

O presidente reforça ainda o papel social e integrador que a formação musical desempenhará no cotidiano dos alunos ao longo dos próximos dez meses de curso. "A música vai muito além da pauta e dos instrumentos; ela ensina convivência, respeito, foco e cidadania. O projeto ‘Lyra em Movimento’ foi pensado exatamente para abrir portas, fortalecer o potencial de cada criança e garantir que o patrimônio cultural de Paracatu continue vivo e vibrante no coração das novas gerações", destaca Ésio Mendes.

Sobre o projeto

O projeto "Lyra em Movimento – Música, Educação e Cidadania" oferecerá aos 30 estudantes (com idades entre 9 e 16 anos) selecionados seis meses de aulas gratuitas de formação musical e bolsa incentivo no valor de R$ 200 como forma de apoiar as famílias mais vulneráveis economicamente durante o período dos estudos.

Durante a formação, os bolsistas vivenciarão a experiência dos palcos em apresentações públicas ao lado dos músicos da Banda Lyra, levando a música instrumental a diversas regiões do município.

A iniciativa é realizada pela Sociedade Corporação Musical Lyra Paracatuense, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Ministério da Cultura/Governo Federal), com patrocínio da Kinross Paracatu.

Serviço:

Projeto: Lyra em Movimento – Música, Educação e Cidadania

Matrículas dos candidatos selecionados (Edital nº 01/2026)

Consulta de resultados e preenchimento de pré-matrícula: https://editaldeselecaooficinaslyra.lovable.app/

Datas e horários de matrícula presencial:

Turma da Manhã: 22 de julho de 2026, às 9h

Turma da Tarde: 23 de julho de 2026, às 14h30

Prazo final de confirmação: 23 de julho de 2026

Local de matrícula: Cáritas Diocesana de Paracatu – Rua do Ávila, 201 – Centro

Realização: Sociedade Corporação Musical Lyra Paracatuense

Patrocínio: Kinross Paracatu

Incentivo: Ministério da Cultura – Governo Federal – Lei Federal de Incentivo à Cultura

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kwai
Entretenimento Há 5 horas

Mundial mobilizou mais de 5 bilhões de visualizações no Kwai

Cobertura do torneio obteve mais de 120 milhões de views nas transmissões ao vivo, e contou com conteúdos produzidos pela comunidade, ativações pre...

 Imagem do Magnific/wirestock
Entretenimento Há 21 horas

Turismo em expansão impulsiona hotelaria de Foz do Iguaçu

Marca histórica de visitantes estrangeiros, aumento da conectividade aérea e fortalecimento do turismo de eventos impulsionam a hotelaria e reforça...

 © Thomaz Teixeira
Entretenimento Há 22 horas

ParaskateTour 2026 reúne principais atletas do país

São Paulo sediará, nos dias 25 e 26 de julho, a terceira edição do ParaskateTour, principal campeonato brasileiro de Paraskate. O evento reunirá at...

 Rogério Cassimiro
Entretenimento Há 1 dia

Conheça as diferentes culturas que moldaram São Paulo

Instituições culturais da capital paulista aproximam o público de tradições japonesas, judaicas, indígenas, africanas, alemãs e de outras comunidad...

 Divulgação D'joire
Entretenimento Há 2 dias

Curadoria e lifestyle redefinem mercado imobiliário de luxo

Segundo Débora Pereira, da D’joire Life, valores pessoais e rotina transformaram a lógica do morar no alto padrão em uma narrativa patrimonial estr...

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 18°
16° Sensação
2.72 km/h Vento
98% Umidade
100% (13.94mm) Chance chuva
07h21 Nascer do sol
18h01 Pôr do sol
Quinta
18° 11°
Sexta
15° 10°
Sábado
17° 12°
Domingo
20° 11°
Segunda
17° 15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 19 minutos

LatamScaleup fecha acordo com a TIP Brasil
Justiça Há 19 minutos

Justiça manda prefeitura de São Paulo liberar Uber Moto
Justiça Há 19 minutos

TSE reforça que empresa venezuelana não forneceu urnas ao Brasil
Direitos Humanos Há 19 minutos

Endrick é nomeado embaixador do Unicef no Brasil
Tecnologia Há 54 minutos

SLA estratégico ajuda empresas com resultados mensuráveis

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Ermos” de lembranças
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,06 -0,32%
Euro
R$ 5,77 -0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 354,035,37 -0,41%
Ibovespa
177,079,70 pts 2.08%
Mega-Sena
Concurso 3034 (21/07/26)
08
28
30
37
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7071 (21/07/26)
06
14
34
38
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3741 (21/07/26)
02
03
04
05
09
11
12
14
15
16
18
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2952 (20/07/26)
03
07
15
17
20
21
23
28
30
46
48
56
60
61
65
69
77
91
92
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2985 (20/07/26)
01
08
18
29
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias