Chuvas deixam desabrigados e desalojados no Rio Grande do Sul

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que 143 municípios reportaram danos em consequência das inundações dos últimos dias, decorrentes das chuvas que atingem o estado.

Os dados indicam que não há registro de mortes, mas há 51 desabrigados e 155 desalojados em todo o estado. Segundo o órgão, há 84 relatos de chuvas intensas, 58 de vendaval, 7 de granizo e 8 de inundações.

Um dos locais de maior volume de chuva em 24 horas foi Paraí, que registrou 200,8 milímetros (mm). Outros atingidos no mesmo período foram Marau (192 mm), André da Rocha (180 mm) e Passo Fundo (178,6 mm).

Nas últimas 12 horas, os maiores acúmulos de chuva foram registrados em Marcelino Ramos (138 mm), Paim Filho (128,2 mm) e Getúlio Vargas (119,4 mm).

Segundo a Defesa Civil, nas últimas 24 horas, as tempestades que caem no estado avançaram para as áreas próximas aos municípios de Marau e Nova Prata, onde ficam as nascentes dos rios Guaporé, Carreiro e da Prata.

Em menos de 12 horas, os acumulados de chuva nesta região passaram dos 170 milímetros, o que provocou o envio de alertas em telefones para uma área de 37 municípios na tarde de terça-feira (21).

A preocupação do órgão é o reflexo das enchentes no Rio Taquari, onde deságuam outros rios da região. “Por isso, a tendência é de que o nível do Taquari continue subindo nos próximos dias, à medida que a água escoe pelos seus afluentes”, alertou a Defesa Civil.

Equipes do Centro de Monitoramento da Defesa Civil (CMDEC) perceberam a elevação do Rio Taquari na terça-feira (21) e estão prevendo um cenário mais crítico a partir da tarde desta quarta-feira (22).

Alertas

Durante a madrugada de hoje, o órgão começou a divulgar a partir das 2h19 uma série de alertas de inundação no Rio Taquari, com risco muito alto entre Muçum e Taquari. Depois das 7h, o risco muito alto era em Encantado com cota de até 15 metros (m). Na sequência, em Arroio do Mato (28m) e Lageado e Cruzeiro do Sul (23m).

Após as 8h, o alerta foi para Santa Tereza com risco muito alto e cota de até 17m, subindo para 19m perto das 12h. Em Estrela, a cota é de até 23m como também em Cruzeiro do Sul. Todos os avisos são válidos até o início da manhã de quinta-feira (23).

“Evite áreas de risco. Emergência ligue 190/193”, recomendou a Defesa Civil.

Ainda para Cruzeiro do Sul, a Defesa Civil emitiu alerta para condição de risco moderado para deslizamentos pontuais.

“Saiba identificar os sinais de que deslizamentos de terra estão prestes a acontecer: barulhos ou vibrações no piso, telhado ou nas paredes, inclinações em postes, muros ou árvores, fendas ou trincas no terreno”, informou o órgão, acrescentando que se visualizar quaisquer desses sinais, a população deve sair imediatamente do local e acionar as forças de resposta.

“Lembre-se de avisar vizinhos e a comunidade do entorno caso ocorram quaisquer fatos atípicos”, completou.