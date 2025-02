Especialista conta bastidores da decoração de festas de luxo

O universo das festas e decoração de luxo é um mundo à parte, onde cada detalhe é planejado para criar experiências únicas e memoráveis. Por trás das cortinas de eventos deslumbrantes, há um trabalho rigoroso que transforma sonhos em realidade, atendendo às demandas de clientes exigentes e marcas renomadas. E o mais importante: é uma indústria que não para de crescer.

O mercado de serviços de catering nos EUA, por exemplo, parte essencial de qualquer evento, foi estimado em US$ 60,4 bilhões em 2022 deve crescer a uma taxa anual composta (CAGR) de 7,7% até 2030, segundo dados da Grand View Research, empresa de inteligência de mercado. Eventos corporativos, de luxo e casamento estão entre as principais apostas do setor.

Para a diretora criativa e sócia da C Rezende Events, Carolina Rezende, 2025 será um ano de crescimento. A empresa - especializada em eventos de alto padrão e que já atendeu celebridades como Sofia Vergara e marcas como a Fendi - aposta, entre outras frentes, na sustentabilidade e na personalização para atrair clientes com alto poder aquisitivo.

Exclusividade e personalização para cada cliente

Carolina explica que no mercado de luxo, a palavra-chave é exclusividade. Clientes de alto padrão buscam mais do que eventos bonitos; eles querem experiências únicas, que reflitam sua personalidade e estilo. Desde convites personalizados até a escolha de chefs estrelados e artistas exclusivos, tudo deve ser impecável. A privacidade também é uma prioridade, com medidas rígidas para garantir que cada detalhe permaneça sob controle.

Além disso, o entretenimento imersivo, como performances interativas e projeções 360º, complementa essa experiência, oferecendo aos convidados momentos únicos e memoráveis, enquanto reforça o compromisso com um futuro mais sustentável.

Desafios no atendimento de clientes do alto padrão

Trabalhar com celebridades e marcas renomadas exige um padrão impecável. Cada detalhe, desde a iluminação até o aroma do ambiente, deve ser planejado para refletir a identidade do cliente ou da marca. "A discrição é fundamental, e qualquer vazamento de informações pode resultar em polêmicas. Parcerias sólidas e uma equipe ágil garantem a perfeição", conta a diretora criativa.

A diretora criativa da C Rezende Events afirma que tudo precisa ser feito sob medida, alinhado à identidade do cliente ou da marca. “No caso de uma marca como a Fendi, o evento não pode ser apenas luxuoso; ele precisa reforçar o branding da marca, criar desejo e gerar impacto”, reforça Carolina, que trabalha há mais de 20 anos no mercado de eventos de luxo.

Discrição ou extravagância?

A especialista comenta que atualmente, há espaço para ambas as tendências: os eventos intimistas e as grandes produções extravagantes. Hoje, há um movimento forte em direção a festas menores e exclusivas, especialmente entre celebridades. Essas celebrações priorizam a sofisticação discreta, com gastronomia impecável, ambientação minimalista e uma atmosfera única. O conceito de “luxo sem ostentação” tem conquistado espaço, oferecendo experiências para um certo nicho de convidados.

Por outro lado, as festas grandiosas e temáticas ainda reinam, especialmente para quem busca impacto visual e espetáculos cinematográficos. O segredo, segundo a especialista, está no equilíbrio entre autenticidade e exclusividade, seja uma celebração discreta ou em uma festa que parece saída das telas do cinema.

Brindes exclusivos

Para celebridades e influenciadores, brindes devem ser mais do que presentes; eles precisam contar uma história. Edições limitadas, colaborações com marcas de luxo e experiências VIP são algumas das opções que mais chamam a atenção. "Quando a lembrança surpreende e emociona, ela fortalece o vínculo entre anfitrião e convidado, elevando a experiência do evento", conta a diretora criativa da empresa.

O risco das redes sociais

Carolina alerta que nas festas de luxo exige um equilíbrio entre sofisticação e responsabilidade social. Em um cenário onde a exposição nas redes sociais é inevitável, eventos que exageram na ostentação sem considerar o contexto social podem gerar reações negativas e se tornar alvo de críticas., O público está mais atento à coerência das marcas e um deslize na escolha do tema, na comunicação ou até na execução pode transformar a celebração em uma polêmica online.

“Privacidade e segurança são extremamente importantes. Vazamento de informações, fotos não autorizadas ou um convidado que decide expor um detalhe polêmico pode gerar um estrago imenso. Por isso, a segurança e a gestão de imagem são tão importantes”, relata a sócia da C Rezende Events, empresa que é comandada por três irmãs e que nasceu da atuação da mãe delas como florista. O negócio surgiu no Brasil, mas hoje tem presença nos EUA, França, Grécia e África do Sul.

Investimentos elevados

No mundo dos eventos sofisticados, o investimento começa na casa dos seis dígitos, mas pode variar conforme a escala e a exclusividade. Locações exclusivas, chefs renomados, decoração assinada e tecnologias de ponta, como projeções 3D, elevam os custos. Um exemplo recente foi um Sip and See, celebração popular nos EUA para apresentar um bebê, que ultrapassou meio milhão de dólares em uma produção temática de jardim encantado das fadas.

Celebrações além do óbvio

O universo das celebrações luxuosas vai além de aniversários e casamentos. Destination events, como retiros em ilhas privativas ou vilas na Toscana, são tendências que oferecem experiências personalizadas. Lançamentos de produtos de alto padrão e eventos corporativos exclusivos também fazem parte desse mercado. “O luxo está na forma como o evento é pensado, não apenas no que se comemora”, destaca Carolina.

Luxo consciente

Uma tendência que vem ganhando força é o luxo consciente, que alia a sofisticação a práticas sustentáveis. Eventos com menus orgânicos, decorações eco-friendly e produções que minimizam o impacto ambiental estão em alta, sem abrir mão da exclusividade.

“A produção de eventos de luxo envolve uma logística complexa e minuciosa, além da atuação de especialistas que unem criatividade e precisão para atender um público exigente”, resume Carolina, que possui mestrado em Relações Internacionais e Comércio Exterior pela Escuela Internacional de Negócios em Madri, na Espanha.