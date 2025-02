Inscrições abertas: reality de negócios premia com R$ 1mi

O programa Além da Ideia, um reality show brasileiro que conecta empreendedores a oportunidades reais de crescimento, anuncia a abertura oficial das inscrições para sua primeira temporada. Com estreia marcada para março de 2025, o reality tem o objetivo de mostrar empresas promissoras na jornada de transformação em negócios sólidos e escaláveis.

O grande vencedor receberá um contrato no valor de R$ 1 milhão em smart money, composto por mentorias, suporte estratégico e recursos direcionados para o crescimento do negócio. Além disso, será premiado com uma viagem ao Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde terá acesso a mentores de renome, imersões em empresas globais e networking exclusivo no epicentro mundial de inovação e tecnologia.

Uma novidade que visa engajar o público é a rodada de financiamento coletivo (crowdfunding) em cada episódio. Durante o programa, um dos negócios participantes terá a oportunidade de abrir sua rodada ao vivo, permitindo que a audiência invista diretamente e se torne sócia do projeto, conectando o público ao universo do empreendedorismo de forma inédita e real.

“Queremos transformar boas ideias em negócios escaláveis. Nosso reality oferece a oportunidade para que empreendedores apresentem suas soluções e tenham acesso aos recursos certos para crescer,” explica Reginaldo Pereira, idealizador do projeto.

Devolutiva de potencial para todos os inscritos



Todos os negócios inscritos receberão uma análise personalizada com uma devolutiva do potencial do negócio, incluindo uma nota de 0 a 100. Aqueles que atingirem uma pontuação acima de 90 pontos garantirão participação automática na fase qualificatória do programa.

Inscrições



O valor da inscrição é de R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais).

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site oficial www.alemdaideia.com.br, preencher o formulário e detalhar as informações sobre sua empresa e sua trajetória. A devolutiva será enviada após o processo de avaliação inicial pela equipe do programa.

Mais detalhes sobre os critérios de participação podem ser encontrados no regulamento disponível no site oficial.

Serviço