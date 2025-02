Resort é opção com lazer e conforto para o Carnaval

A escolha de passar o Carnaval em um resort ou hotel tem se tornado uma tendência crescente entre os turistas brasileiros, especialmente aqueles que buscam conforto e tranquilidade durante o período festivo. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), a ocupação da rede hoteleira durante o Carnaval de 2023 alcançou índices superiores a 85% em estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso do Sul, refletindo um aumento significativo em comparação aos anos anteriores. Este crescimento pode ser atribuído à busca por experiências diferenciadas que combinam lazer e relaxamento.

Além dos serviços disponibilizados pelos hotéis, resorts oferecem diversidade de atividades criativas que vão além das festividades tradicionais do Carnaval, permitindo que os hóspedes desfrutem de uma gama de opções, desde spas e piscinas até atividades recreativas para crianças e adultos. Essas inovações no setor hoteleiro durante o carnaval refletem uma tendência crescente de personalização e valorização da experiência do cliente, destacando a importância de se adaptar às expectativas cada vez mais elevadas dos viajantes modernos.

Além disso, a segurança é um aspecto relevante que atrai muitos visitantes para esses estabelecimentos. Em tempos de incertezas relacionadas à saúde pública, resorts têm implementado protocolos rigorosos de higiene e segurança, garantindo uma estadia tranquila. "Os protocolos sanitários são fundamentais para assegurar a confiança dos hóspedes", afirma David Brito, responsável pelo Villagio Embu Resort & Convention, localizado em Embu das Artes–SP.

Outro ponto relevante é a oferta gastronômica. Muitos resorts investem na criação de cardápios especiais para o Carnaval, com pratos típicos da culinária brasileira e opções internacionais. Essa diversidade culinária enriquece a experiência do hóspede, que pode desfrutar não apenas das festividades, mas também de momentos de prazer à mesa. De acordo com um levantamento da Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados, a alimentação representa o maior gasto para os viajantes, com 38% do total.

A programação cultural também merece destaque. Muitos resorts promovem eventos temáticos, como bailes de máscaras e festas à beira da piscina, proporcionando uma atmosfera festiva sem os excessos das grandes aglomerações urbanas. Essa proposta atrai famílias e grupos que desejam celebrar o Carnaval em um ambiente mais controlado e seguro.

Em termos econômicos, a escolha por resorts durante o Carnaval também pode ser vantajosa. É a opinião de David Brito, responsável pelo Resort Villagio Embu: “Embora os preços possam ser mais elevados em comparação a hospedagens convencionais, muitos resorts oferecem pacotes que incluem alimentação e atividades, o que pode resultar em economia para grupos familiares”.

Por fim, David Brito entende que a tendência de passar o Carnaval em um resort reflete uma mudança no comportamento dos consumidores em busca de experiências mais completas e seguras. À medida que as preferências dos turistas evoluem, os estabelecimentos precisam se adaptar para atender às expectativas crescentes por qualidade, segurança e diversidade nas ofertas.

