Em Cuiabá, Lojas Avenida inaugura sua 190ª unidade

Na última quinta-feira, 6 de fevereiro, a Lojas Avenida inaugurou sua 190ª unidade na cidade de Cuiabá. Localizada na avenida Espigão, 126, no bairro Tijucal, esta é a nona loja na capital mato-grossense e a 31ª no estado.

Com oito unidades espalhadas pela capital, a nova loja no bairro Tijucal, na zona sul, chega para atender a uma população mais distante do centro.

Sob a gestão da sul-africana Pepkor, a Lojas Avenida segue um ritmo acelerado de expansão. Esta será a segunda inauguração de 2025, demonstrando o compromisso em levar tendências de moda para públicos das classes C e D. Ainda neste mês, uma nova unidade será inaugurada em Alenquer, no Pará, no dia 20 de fevereiro.

Com um portfólio que inclui vestuários masculino, feminino e infantil, além de calçados e artigos para o lar, a Lojas Avenida busca impactar positivamente a vida das pessoas de todas as regiões onde atua, gerando empregos diretos e indiretos, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico local.