Manpower abre 500 vagas de emprego em Nova Lima-MG

As principais responsabilidades dos Analistas de Processo Antifraude serão: monitoramento e prevenção de perdas, seguindo processos planejados e controlados por meio de análise documental, garantia do cumprimento de metas individuais, prazos de entrega e qualidade, gerenciar a entrega, qualidade e volume das atividades, analisar relatórios etc.

A empresa busca por pessoas interessadas em ingressar no mercado de trabalho. As vagas são abertas para todos os públicos, e os profissionais interessados têm até o dia 14 de fevereiro para se candidatar a essas oportunidades de emprego.

