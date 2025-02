Dr Lava Tudo capacita mulheres em limpeza profissional

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgados pela Agência Brasil, no terceiro trimestre de 2024 o índice de desemprego das mulheres foi 45,3% maior que o dos homens. O levantamento mostra ainda que o rendimento dos homens (R$ 3.459) foi 28,3% superior ao das mulheres (R$ 2.697) no mesmo período.



A partir disso, a Dr Lava Tudo, empresa especializada em higienização de estofados com mais de 12 anos de experiência, decidiu criar um programa gratuito de capacitação voltado às mulheres. De acordo com Felipe Ataíde, chefe de operações e sócio da empresa, o objetivo do treinamento é garantir melhores oportunidades para este público.



“Sempre tivemos o desejo de democratizar o acesso ao conhecimento no segmento de limpeza profissional, além de poder impactar positivamente o setor e a empregabilidade no país. Então, contatamos algumas mulheres que atuavam como domésticas e que buscavam por renda extra para darmos a oportunidade de um trabalho com menor dificuldade de execução e possibilidade de bons ganhos”, explica o empresário.



Ataíde ressalta ainda que todo o investimento da ação foi custeado pela empresa, incluindo o transporte fornecido para que elas pudessem se deslocar até o local do treinamento.



“Como nossa especialidade é limpeza de estofados, oferecer esse treinamento estava dentro da nossa expertise. Então, decidimos oferecer essa oportunidade de ganho extra por meio de um trabalho que exige menos tempo e esforço”, completa.



O programa de treinamento de limpeza de estofados em São Paulo foi realizado em dezembro de 2024, capacitando cerca de 50 mulheres, que já estão aptas a atuar no segmento. “Acreditamos que ações como esta reforçam a ideia de que há sim um mercado em que as mulheres possam empreender. Dar esse apoio entregando conhecimento, oportunidade e treinamento é fundamental para oferecer esse pontapé inicial”, avalia Ataíde.



“Apesar da primeira edição do programa já ter sido finalizada, ainda não temos datas para o próximo treinamento gratuito. Mas em breve teremos novidades, afinal, nosso objetivo é proporcionar trabalho e oportunidade de renda extra para mulheres que precisam de alternativas de emprego, além de realizar um impacto positivo no meio social”, finaliza.



