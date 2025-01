Lee Junho, ator e cantor coreano, realiza FAN-CON no Brasil

O ator e cantor sul-coreano Lee Junho desembarcará no Brasil para o 2025 Lee Junho FAN-CON São Paulo, programado para os dias 1º e 2 de março de 2025, no Vibra São Paulo. Reconhecido pelo sucesso no drama Sorriso Real, Lee Junho proporcionará aos fãs uma experiência que unirá performances musicais e momentos exclusivos de interação com o artista, como o sound check (ensaio pré-evento do artista), sessões de fotos individuais e hi-touch (cumprimento de mãos com o artista).

A turnê 2025 Lee Junho FAN-CON passará por diversas cidades ao redor do mundo, começando por Incheon, Coreia do Sul, nos dias 25 e 26 de janeiro, na INSPIRE Arena. Em seguida, seguirá para Tóquio, Japão, nos dias 8 e 9 de fevereiro, no Tokyo Metropolitan Gymnasium Main Arena, e depois para Taipei, Taiwan, nos dias 22 e 23 de fevereiro, no NTU Sports Center. O encerramento da turnê acontecerá em São Paulo, Brasil, com dois dias de evento que prometem emocionar os fãs brasileiros.

Este é o terceiro evento promovido pela SAM Entretenimento com um artista coreano, reforçando seu compromisso em celebrar a cultura coreana e fortalecer a conexão entre o Brasil e a Coreia do Sul. Sobre o evento, Sam Lee, CEO da SAM Entretenimento, afirma: “Nosso objetivo vai além de simplesmente realizar um evento. Queremos compartilhar com o público brasileiro a verdadeira essência da cultura coreana. É uma cultura que valoriza profundamente o trabalho, o respeito e a arte, e sabemos que esses valores ressoam intensamente com os fãs daqui. Estamos entusiasmados por promover momentos que não só aproximam os artistas e seus admiradores, mas também celebram essa conexão intercultural que cresce a cada dia”.

Ingressos e setores do evento

Os ingressos estão disponíveis para compra no site kticket.com.br com opções de assentos nos setores Plateia, Camarote, Plus Poltrona, Premium e VIP, com valores entre R$ 245,00 e R$ 1.700,00.

Além disso, os fãs que adquirirem um assento poderão complementar sua experiência com interações avulsas, como Hi Touch (cumprimento de mãos com o artista), Sound Check (ensaio pré-evento do artista), Post Card, Photo Card Oficial e pôster autografado. A opção de Foto Individual já está esgotada, destacando a alta procura.

De acordo com o portal de entretenimento coreano K4US, o Brasil recebeu mais de dez shows de K-pop em 2024, refletindo o crescente interesse pela cultura coreana. Esse aumento acompanha um crescimento de 350% nos eventos coreanos ao longo da última década: em 2013, foram realizados apenas seis shows, enquanto em 2023, esse número saltou para 27.

Lee Junho

O ator e cantor Lee Junho, integrante do icônico grupo de K-pop 2PM e reconhecido por suas atuações em dramas coreanos, iniciou sua carreira musical em 2008 como parte do 2PM, conquistou grande popularidade com suas performances, se tornando uma das personalidades mais queridas da Coreia do Sul.

Em 2013, Lee Junho deu início à sua carreira solo com o lançamento do álbum japonês Kimi no Koe, que marcou um ponto alto em sua trajetória musical. No entanto, ele não parou por aí: explorando suas habilidades de atuação, Junho ganhou destaque em dramas aclamados, como As mangas vermelhas (The Red Sleeve - 2021), pelo qual recebeu elogios da crítica e premiações. Em 2023, ele protagonizou Sorriso Real (King the Land - 2023), série de sucesso na Netflix, consolidando ainda mais seu lugar no coração dos fãs internacionais.

Sam Lee, CEO da SAM Entretenimento, organizadora do evento, afirma: “Lee Junho é um artista extremamente admirado no Brasil, com fãs dedicados que acompanham sua carreira musical e seus papéis marcantes na TV. Este evento é uma forma de homenagear seu talento e fortalecer ainda mais a conexão cultural entre o Brasil e a Coreia do Sul. Queremos que ele sinta o carinho brasileiro e compartilhe momentos especiais com seus admiradores locais.”





2025 LEE JUNHO FAN-CON São Paulo

Data: 01 e 02 de março de 2025

Local: Vibra São Paulo (Avenida das Nações Unidas, 17955 - Santo Amaro, São Paulo)

Ingressos: https://www.kticket.com.br

Produção

Produtora: SAM Entretenimento

Instagram: instagram.com/sam_entretenimento

Site: www.samentretenimento.com.br