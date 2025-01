Alimentação é importante nos eventos corporativos

A relação entre a alimentação e a capacidade cognitiva é um tema que vem ganhando cada vez mais destaque nas pesquisas científicas. Estudos demonstram que os nutrientes presentes nos alimentos exercem um papel fundamental no funcionamento do cérebro, influenciando diretamente a atenção, a memória e a capacidade de aprendizado, como mostra o artigo do Dr. Ítalo Rachid.

O cérebro: um órgão que precisa de nutrientes

O cérebro consome cerca de 20% da energia que obtemos dos alimentos, segundo o estudo do Prof Timothy Ryan. Essa alta demanda energética se justifica pela complexidade das funções cerebrais, que incluem o pensamento, as emoções e até o controle motor.

Nutrientes essenciais para o bom funcionamento cerebral

Diversos nutrientes são essenciais para o bom funcionamento cerebral e para a otimização do processo de aprendizagem, reflexão e criatividade. Entre eles, embasados no artigo do Dr. Ítalo Rachid, destacam-se:

Ácidos graxos ômega-3: essenciais para a formação das membranas celulares dos neurônios, os ômega-3 estão presentes em peixes gordurosos, como salmão e sardinha, além de sementes de chia e linhaça. Estudos conduzidos por pesquisadores da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, demonstraram que a suplementação com ômega-3 pode melhorar a memória e a função executiva em crianças e adolescentes.

Vitaminas do complexo B: essenciais para o metabolismo energético e a produção de neurotransmissores, as vitaminas do complexo B estão presentes em alimentos como carnes magras, ovos, leguminosas e grãos integrais. A deficiência dessas vitaminas pode levar a fadiga, dificuldade de concentração e problemas de memória.

Ferro: essencial para o transporte de oxigênio para as células, o ferro é fundamental para o funcionamento cerebral. A deficiência de ferro pode levar à anemia e prejudicar a atenção, a memória e o aprendizado. Um estudo publicado no Journal of the American Medical Association (JAMA) mostrou que a suplementação com ferro em crianças com deficiência desse nutriente pode melhorar significativamente o desempenho escolar.

Alimentação ideal para congressistas: energia e foco para um evento de sucesso

Em eventos como congressos, treinamentos, convenções de maneira geral, a demanda cognitiva dos participantes é alta. A apresentação de trabalhos, a participação em debates e a interação com outros profissionais exigem um alto nível de concentração e energia. Uma alimentação equilibrada e nutritiva pode fornecer o combustível necessário para que os congressistas mantenham um alto desempenho durante todo o evento.

O Chefe Jair Junior, do Villagio Embu Convention & Resort, explica que com sua vasta experiência, inclusive internacional, trabalha minuciosamente os cardápios para eventos, do café da manhã ao jantar, incluindo os coffee breacks. "Tudo é preparado com equilíbrio e qualidade precisa, para favorecer a disposição física e mental, para um bom desempenho dos participantes em suas atividades conforme o que as empresas clientes necessitam.”

O chefe deixa algumas dicas:

Dicas para uma alimentação saudável e energética:

Alimentos in natura: frutas, legumes, verduras e grãos integrais são ricos em fibras, vitaminas e minerais, proporcionando saciedade e energia duradoura.

Proteínas magras: carnes magras, peixes, ovos e leguminosas são fontes de proteínas de alta qualidade, essenciais para a construção e reparo dos tecidos, incluindo os neurônios.

Hidratação: a água é essencial para o funcionamento de todas as células do corpo incluindo os neurônios. A desidratação pode levar à fadiga, dificuldade de concentração e problemas de memória.

Alimentos processados e ultraprocessados: esses alimentos são geralmente ricos em açúcar, gordura saturada e sódio, o que pode prejudicar a saúde cerebral e o desempenho cognitivo.

O chefe Jair ainda salienta a importância da apresentação de cada refeição dizendo “ainda que ofereçamos a alimentação em forma de buffet, é fundamental a preocupação com a apresentação, antes de nos alimentarmos, saciando a fome e a necessidade física, comemos com os olhos, como se diz popularmente, todos gostam de ver beleza e harmonia de formas e cores nos pratos, então quando dizemos que cozinha é uma arte, estamos falando da alquimia dos temperos e alimentos e de como entregamos os pratos para o cliente que apreciará com prazer".

O chefe diz que a alimentação desempenha um papel fundamental para os participante de um evento. "Para os congressistas, uma alimentação adequada pode ser a chave para um evento mais produtivo e energizante."