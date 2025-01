Fevereiro tem estreia do curta-metragem "Prisma: Revisitando Olhares"

O curta-metragem brasileiro, criado em Uberlândia–MG — “Prisma: Revisitando Olhares” — será lançado oficialmente na internet, no canal do filme no YouTube, dia 9 de fevereiro deste ano. Mas o público uberlandense terá a oportunidade de conferir, em primeira mão, a obra na pré-estreia programada para o dia anterior (8/2) no Cecy Bar, em Uberlândia, com entrada gratuita. O filme, criado pela atriz e diretora Rafaela Yamamoto, traz para o público uma abordagem visual e reflexiva sobre temas sensíveis, como a violência contra a mulher, todavia de uma forma leve, sem recorrer à agressividade.

“Prisma: Revisitando Olhares” nasceu em 2020, durante o isolamento social causado pela pandemia de Covid-19. Era para ser um trabalho de iniciação científica, durante o curso de teatro da idealizadora da obra, Rafaela Yamamoto, que na época cursava a Universidade Federal de Uberlândia. “Meu intuito era pesquisar maquiagem, cenografia, figurino e iluminação como propulsores principais para criar uma cena. Tudo foi pensado para o teatro e para uma metodologia, desenvolvimento e processo. Contudo, com a pandemia, eu não conseguia me encontrar com as outras alunas que faziam parte do meu grupo. Então fazíamos os estudos de forma remota, utilizando vídeos e tínhamos muito material. Surgiu, na época, o edital emergencial de incentivo à cultura de Uberlândia, nós nos inscrevemos para ganharmos experiência e conseguirmos produzir Prisma, numa primeira versão pandêmica. Agora, com o incentivo da Lei Paulo Gustavo, produzimos o filme de forma mais profissional”, comenta.

A essência do filme

Com 15 minutos de duração, o curta-metragem dramático explora a multiplicidade humana e as nuances emocionais das personagens. O título escolhido quase intuitivamente, segundo Rafaela Yamamoto, reflete a ideia de luz que se desdobra em diferentes cores. “Uma metáfora para os sentimentos e experiências que coexistem dentro de cada pessoa”, afirma.

Inspirado no texto “Valsa n.° 6” de Nelson Rodrigues, e, na primeira versão do projeto, lançada em 2021, “Prisma” utiliza recursos como figurino, luz e cenário para criar uma experiência sensorial. “A narrativa aborda questões de abuso e violência de forma leve, convidando o público à reflexão sem sobrecarregar emocionalmente”, diz Yamamoto.

Equipe e Colaboração

A produção do filme foi marcada pela presença feminina e contou com um time de profissionais de diversas áreas. Além de Rafaela Yamamoto na direção e roteiro, o elenco é composto por Anna Júlia EJ e Karine Fernandes, que também atuaram na produção executiva. A trilha sonora original é assinada por Mariana Mendes e Marina Maschio, complementando a atmosfera sensível da obra.

“A leveza e o comprometimento da equipe foram essenciais para que Prisma chegasse ao ponto que eu sempre imaginei. É um projeto coletivo, feito por muitas mãos, e isso nos deixa muito felizes,” conclui a diretora.

Serviço 1

O quê: pré-estreia do filme Prisma: Revisitando Olhares

Quando: 08/02/2025, às 19h30

Onde: Cecy Bar

Endereço: Rua João Velasco de Andrade, 489, bairro Santa Mônica, em Uberlândia-MG

Serviço 2

O quê: estreia oficial do filme Prisma: Revisitando Olhares

Quando: 09/02/2025

Onde: no YouTube

Ficha Técnica:

Direção de cena e roteiro: Rafaela Yamamoto:

Elenco: Anna Júlia EJ e Karine Fernandes

Preparadora de elenco: Maria De Maria

Assistente de direção: Nicole Kate

Direção de fotografia: Larissa Dardania e Olivia Franco

Cinegrafia: Olivia Franco

Assistente de câmera e gaffer: Thaneressa Lima

Direção de arte: Lara Pires

Assistente de arte: Gabriella Fraga

Figurinista e maquiadora: Lara Puccineli

Produção executiva: Anna Júlia EJ, Karine Fernandes e Rafaela Yamamoto

Produção de set: Marcella Escobar

Assistente de montagem de set e transporte: Kássio Rodrigues eGuilherme Siqueira

Som direto: Giovanna Castro

Trilha sonora original: Mariana Mendes e Marina Maschio

Montagem e colorização: Ana Moraes

Desenho de som e mixagem: Joana

Acessibilidade TAC: Total Acessibilidade e Consultoria Músicas Tema Oficial: “Revisita (Mariana Mendes, 2024) - interpretação: Mariana Mendes Valsinha (Francisco Mignone, 1947) - interpretação: Luiz de Moura Castro Valse n.6, Op. 64 n.1 (F. Chopin, 1847) - interpretação: Nelson Freire