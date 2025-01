Ranking Recall tem agências de 8 cidades entre as 10 primeiras colocadas

Após a realização da 24ª edição do Prêmio Recall de Criação Publicitária, agências de oito cidades paulistas estão entre as dez primeiras colocadas no Ranking Recall, que atribui pontos àquelas que obtiveram indicações ao short-list da premiação ou que conquistaram troféus de ouro, prata ou bronze.

A principal mudança ocorreu no topo do ranking, pois com os 105 pontos conquistados na premiação do ano passado, a Atua Agência passou a ocupar a primeira colocação, com 920 pontos, superando a Central Business de Comunicação, de Mogi das Cruzes, que possui 830. Em terceiro lugar aparece a NW3, de Ribeirão Preto, com 725 pontos. "Estamos extremamente orgulhosos por alcançar o 1º lugar no Ranking Recall, um reconhecimento que reflete o compromisso e a criatividade da nossa equipe ao longo dos anos. Este resultado, conquistado entre 262 agências de 48 cidades, é um marco que nos motiva a continuar promovendo a excelência no mercado publicitário do interior de São Paulo. Agradecemos a todos que acreditam e confiam no trabalho da Atua, assim como os idealizadores do Prêmio Recall por serem entusiastas da criatividade!", afirma Carlos Bonassi, diretor comercial da Atua Agência.

Já a Sanchez Propaganda, de Limeira, e a Nova MCP, de Assis, trocaram de posições. A agência limeirense subiu para a 4ª posição, com 680 pontos, deixando a Nova MCP em 5º lugar, com 655 pontos. Também ocorreram trocas de posições entre as 6ª e 7ª colocadas, com a Verbo Comunicação, de Sorocaba ficando à frente da Audaz Comunicação e Design, de Americana. Agora, elas têm, respectivamente, 610 e 530 pontos. Nas demais posições não houve mudanças. A Maker, de Sorocaba, está em 8º lugar, com 465 pontos; a Agência Sala, de Jaguariúna, está na 9ª colocação, com 450 pontos; e a DLS/ Comunicação, de Birigüi, permanece em 10º lugar, com 295 pontos.

A edição deste ano do ranking engloba 262 agências de várias regiões do estado, e oito agências passaram a integrar o Ranking Recall: H.P. Comunicação e Sow Estratégia Criativa, de Ribeirão Preto; Tagcom e Dale! Serviço de Marketing Digital, de Campinas; Kombi Agência Digital e Agência Paper, de Sorocaba; Rawse Creative, de Presidente Prudente; e Mediate, de Indaiatuba.

A CDR+, de Sorocaba, saltou da 25ª para 15ª posição, com 225 pontos, sendo a agência que conquistou mais posições.

“O Ranking Recall é uma forma de valorizar a participação das agências na premiação e, ao mesmo tempo, estimular uma saudável competição entre elas”, afirma Ricardo Carvalho, diretor do Prêmio Recall. “Além disso, permite traçarmos um panorama sobre as cidades mais criativas do interior paulista, com base nos troféus conquistados e na seleção das peças para o short-list”, completa Eduardo Ferrari, também diretor do prêmio Recall.

A pontuação no ranking é feita da seguinte maneira: 20 pontos para cada troféu de ouro, 15 para o de prata, 10 para o de bronze e 5 para cada peça selecionada para o short-list. O ranking completo pode ser acessado no site https://premiorecall.com/ranking-recall.