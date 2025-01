Carnaval aquece economia brasileira e gera mais empregos

Um dos principais eventos que reúne turistas do Brasil e do mundo, está prestes a acontecer. O desfile das escolas de samba Rio-São Paulo, e diversas outras atrações, como trios elétricos, marchinhas e outras apresentações. São 6 milhões de turistas do mundo todo que visitam pontos estratégicos do país para pular o Carnaval, de acordo com a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur). O Governo do Estado de São Paulo fará um investimento de R$ 27,8 milhões no Carnaval de Rua, e o Governo do Rio de Janeiro investirá R$ 64 milhões no Grupo Especial, de acordo com o Jornal O Globo.

Todo ano, o Brasil fatura R$ 8 bilhões com o Carnaval. Esse é um dado apontado pelo Ministério do Turismo. E a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), fez um estudo o qual constatou que em 2024 o faturamento brasileiro atingiu em torno de R$ 9 bilhões, cerca de 10% a mais que em 2023.

Nos dias 22 e 23 de fevereiro, acontece o pré-carnaval. Do dia 01 a 04 de março, ocorre oficialmente o Carnaval 2025; e entre 08 e 09 de março, é o pós-carnaval. Todo esse período é lucrativo com a movimentação e consumo dos foliões que envolvem tantos os moradores da região e os turistas vindos de diversas partes do mundo.

Para a CNC, as bebidas são produtos que trarão um alto faturamento para o comércio, com projeção de crescimento de 15% no período. Por isso, o uso de materiais que podem agregar a melhor experiência para os foliões, tendem a aumentar ainda mais o faturamento dos empreendedores. Isso envolve rótulos de garrafas de bebidas artesanais, copos feitos em PS que não quebram com facilidade e que evita acidentes, como copo de chopp personalizado, taça de Gin, copo Twister e copo Long Neck, para servir cervejas e destilados.

Em uma entrevista realizada com o coordenador de marketing da Gráfica GIV Online, Victor Nakamura, o mesmo explica que houve uma procura maior de taças e copos personalizados para o Carnaval. Essa demanda cresceu em 7% no volume da produção geral de brindes, desde o começo de janeiro deste ano. Victor acredita que a personalização dos copos é um dos atrativos para o evento.

Conforme análise da CNC, o Carnaval viabiliza não só a chegada de milhares de turistas, para trazer altos faturamentos na indústria e comércio, mas também é uma forma de geração de empregos, como a abertura de novas vagas para motoristas, equipe de segurança e costureiras, por exemplo, somando uma média de 70 mil empregos temporários em todo o Brasil.

Victor da GIV relata que o volume de vagas temporárias para costureiras, refletem direta e indiretamente com o Carnaval. Houve um crescimento gradativo na produção da linha têxtil, atingindo a marca dos 10% a mais nesse último bimestre, impactando em torno de 8% no faturamento total da empresa.

“A nossa gráfica já contratou mais 10 costureiras para trabalhar em dois turnos no decorrer do último bimestre, por conta da produção da linha Dry Fit para o Carnaval 2025. Estamos produzindo abadás, croppeds, regatas, coletes, camisetas e calções, para usar em bloquinhos de rua e trios elétricos, para diversas cidades do país”, explica o especialista.

A pesquisa da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), afirma que a produção nacional no setor têxtil e de confecção vai crescer 1,2% em 2025, dado que demonstra ser promissor para indústrias que têm investido em tecnologia, matéria-prima e mão de obra qualificada para o setor.