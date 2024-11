Colisão entre Celta e Gol deixa feridos na BR 468 em Campo Novo

Um grave acidente de trânsito foi registrado na madrugada desta sexta-feira (15), no KM 73 da BR-468, em Campo Novo. A colisão aconteceu por volta das 3h30, envolvendo um Chevrolet Celta e um Volkswagen Gol deixou vários feridos. O acidente mobilizou equipes de resgate e atendimento médico.

O Celta era conduzido por um homem de 29 anos, acompanhado por um caroneiro da mesma idade. Ambos são moradores de Campo Novo. No Volkswagen Gol, estavam o condutor de 20 anos, natural de Esperança do Sul, e mais quatro passageiros: uma menina de 12 anos, um jovem de 18 anos, uma mulher de 53 anos e um homem de 49 anos, todos residentes em Três Passos.

O motorista do Gol sofreu uma fratura no membro inferior esquerdo, na altura do joelho. Já a passageira de 53 anos apresentou uma fratura no braço esquerdo, na região radial, além de um corte na face. Os demais ocupantes dos dois veículos sofreram apenas escoriações leves. Todos estavam conscientes e colaboraram com as equipes de socorro no local.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos, uma unidade do SAMU, uma ambulância da Prefeitura de Campo Novo e pela Brigada Militar. Os feridos foram encaminhados ao Hospital de Caridade de Três Passos para avaliação e tratamento.

As causas da colisão serão investigadas pelas autoridades competentes.