Em três obras pela contratação simplificada, Estado beneficia mais de 3,2 mil alunos de Porto Alegre

Três escolas de Porto Alegre recebem investimento pela contratação simplificada, beneficiando mais de R$ 3,2 mil alunos. Somadas, a Escola Técnica Estadual (ETE) Parobé, que teve uma obra concluída, a Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Cândido Portinari e o Colégio Estadual (CE) Francisco Antônio Vieira Caldas Júnior, com trabalhos iniciados, receberam mais de R$ 778,6 mil. A fiscalização é da 1ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), da capital.

Obras iniciadas

EEEF Cândido Portinari

O maior investimento está sendo realizado na Cândido Portinari, que recebe R$ 674 mil. Estão sendo realizados, desde 27 de agosto, reparos nos pisos de madeira, substituição de revestimentos das paredes, remoção de mofo e pinturas nas áreas internas e fachada, recuperação de pilares e vigas da fachada, troca de portas danificadas e manutenções na cobertura para sanar infiltrações e nas tomadas baixas e pontos de rede. Com execução da Cetus Construtora, as obras têm prazo de conclusão de 150 dias. A escola conta com 266 estudantes e fica na rua Múcio Teixeira, 252, no bairro Menino Deus.

CE Francisco Antônio Vieira Caldas Júnior

Mais R$ 55,7 mil estão sendo aplicados no Francisco Antônio Vieira Caldas Júnior desde 23 de agosto para revisão do telhado e retelhamento parcial, com correções pontuais, além de recuperação de forros danificados. A obra está sob responsabilidade da Jireh Comércio e Serviços da Construção Civil e tem prazo de conclusão de 30 dias. Com 843 estudantes, a escola fica na rua Waldomiro Schapke, 11.

Obra concluída

ETE Parobé

Na Parobé, foi instalado um novo transformador e foram montados disjuntores e cabeamento de interligação. Foram destinados R$ 48,8 mil para os trabalhos, concluídos em 16 de agosto e realizados pela Cetus Construtora. Localizada na avenida José Loureiro da Silva, 945, a escola tem 2.174 alunos.