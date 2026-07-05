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Veja os números da mega-sena sorteados neste sábado (4)

Próximo concurso acontece na terça-feira (7)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/07/2026 às 00h10
Veja os números da mega-sena sorteados neste sábado (4)
© Marcello Casal JrAgência Brasil

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (4) os seis números do concurso 3.027 de Mega-Sena. São eles:

06 - 15 - 16 - 24 - 34 -47

Segundo a Caixa, ninguém acertou as seis dezenas que davam o direito ao prêmio de R$ 32.014.568,74.

44 apostas acertaram cinco números e cada uma vai receber R$ 45.413,55.

3.304 apostas acertaram quatro números e cada uma vai receber R$ 996,89.

Aposta

Para o próximo concurso da Mega-Sena, a estimativa é de pagar um prêmio de R$ 38 milhões. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (7), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

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