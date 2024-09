Governo entrega moradias temporárias em Cruzeiro do Sul e anuncia novas políticas públicas para habitação

O governo do Estado entregará, na terça-feira (3/9), às 14h, as chaves de 28 moradias temporárias em Cruzeiro do Sul e assinará a regulamentação do programa Porta de Entrada. No mesmo ato, serão assinados os decretos de desapropriações de terrenos para moradias definitivas e de regulamentação do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (Fehis). O evento será realizado ao lado do Esporte Clube Salão XV de Novembro (rua Frederico Germano Haenssgen, bairro São Gabriel, em Cruzeiro do Sul) e contará com a presença do governador Eduardo Leite.

