Badesul capta mais de R$ 702 milhões em propostas de financiamento na Expointer 2024

O Badesul, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) captou mais de R$ 702 milhões em propostas de financiamento na Expointer 2024, que ocorreu de 24 de agosto a 1º de setembro, em Esteio. Durante a feira, 151 projetos de investimento foram apresentados às equipes técnicas e de prospecção da agência de fomento, buscando recursos para sistemas de armazenagem, correção e fertilização de solos, desenvolvimento de produtos/serviços, irrigação, modernização de maquinário e equipamentos, entre outros empreendimentos.

Na Expointer 2024, houve grande procura de produtores rurais e cooperativas agrícolas por investimentos em armazenagem de grãos, cujos protocolos somaram R$ 107 milhões – um crescimento de 102% em relação à edição anterior da feira. “Outra demanda expressiva que já esperávamos foi o crédito para a fertilização e correção de solos, extremamente prejudicada pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Recebemos pedidos que somaram R$ 97 milhões destinados a esse fim, enquanto no ano anterior a procura foi de R$ 22,8 milhões”, comparou o presidente do Badesul, Claudio Gastal.

Os representantes do agronegócio seguem apostando na inovação e modernização dos maquinários, itens que totalizaram R$ 149,5 milhões em protocolos de financiamento. Os sistemas de irrigação lideraram, ainda, as demandas dos produtores rurais, com R$ 38,1 milhões solicitados para implantação de métodos que viabilizam o cultivo em locais onde há escassez de água. As cooperativas buscaram um valor superior a R$ 40 milhões para contribuir com a atuação de seus associados.

Em 2023, a agência de fomento fechou em torno de R$ 675 milhões em negócios, valor que foi superado nesta edição, apesar dos prejuízos causados pelas enchentes. O titular da Sedec, Ernani Polo, destacou que a calamidade meteorológica não impediu que o produtor buscasse a recuperação e a inovação da sua lavoura. “É a Expointer da superação, mostrando a resiliência do produtor gaúcho frente à tragédia que assolou o Estado. Também ressalto o trabalho do Badesul de criar instrumentos capazes de atender aos produtores”, disse.