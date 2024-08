Concurso artístico estimula reflexão sobre integridade entre estudantes do Ensino Médio

Equipes da Cage e Sefaz estão visitando escolas para explicar o objetivo e divulgar as regras do concurso -Foto: Robson Nunes/Ascom Sefaz

A segunda edição do concurso Escola Íntegra, iniciativa que promove a reflexão sobre ética e o combate à corrupção por meio de manifestações artísticas, está mobilizando estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual de Porto Alegre. Com inscrições abertas até 15 de outubro, Dia do Professor, a competição distribuirá R$ 40 mil em prêmios – quatro vezes mais em relação à edição anterior – para alunos, professores e escolas com o maior número de inscritos.

Giovanna é aluna do 3º ano do Colégio Francisco Antônio Vieira Caldas Júnior, no bairro Partenon - Foto: Robson Nunes/Ascom Sefaz

Aluna do 3º ano do Colégio Francisco Antônio Vieira Caldas Júnior, no bairro Partenon, Giovanna Carvalho foi uma das primeiras a se inscrever. Incentivada pela professora de artes, ela decidiu criar um desenho que representasse uma pessoa com perfil íntegro, lançando mão de habilidades de pintura que desenvolve desde os quatro anos.

“Adoro expressar minha arte através de temas específicos e achei o tema da ética muito interessante. No meu desenho, busquei algo fora do padrão, bem colorido e com traçados diferenciados. Recomendo a todos os meus colegas que participem do concurso. Mas, claro, meu objetivo é conquistar o primeiro lugar”, afirmou Giovanna.

Helen Soares é professora de história na Escola Professora Gema Angelina Belia, no bairro Jardim Carvalho - Foto: Robson Nunes/Ascom Sefaz

A professora de história, Helen Soares, da Escola Professora Gema Angelina Belia, no bairro Jardim Carvalho, destacou que o concurso é uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento do senso crítico e da compreensão ética entre os alunos. “O concurso estimula o raciocínio lógico e oferece uma visão mais ampla da realidade, ajudando os estudantes a se integrarem melhor ao mundo moderno”, avaliou.

Desde julho, um grupo de auditores da Contadoria e Auditoria Geral do Estado (Cage), órgão vinculado à Secretaria da Fazenda (Sefaz), está visitando escolas estaduais de Porto Alegre para explicar o objetivo e divulgar as regras do concurso. Até setembro, a meta é desembarcar em pelo menos metade das escolas com turmas de Ensino Médio, o público-alvo da competição.

O auditor do Estado e membro das caravanas de divulgação nas escolas, Flávio Longhi, disse que o concurso é mais um instrumento pedagógico para incentivar a discussão sobre valores humanos entre os jovens. "O objetivo é promover a cultura da integridade, do combate à corrupção e dos valores sociais dentro da comunidade escolar, que representa o futuro da sociedade. Por isso, é fundamental que os estudantes possam refletir e debater sobre o tipo de relações humanas que desejam construir para o futuro", explicou.

Além do reconhecimento aos alunos, a segunda edição do concurso premiará professores da Rede Estadual e as escolas com o maior número de inscrições. De acordo com o cronograma previsto no edital, a avaliação das obras ocorrerá entre 16 de outubro e 15 de novembro, e o resultado preliminar será divulgado até 30 de novembro. A cerimônia de premiação está programada para 9 de dezembro, no auditório do Ministério Público do Estado, em Porto Alegre.

Inscrições

Onde: https://escolaintegra.sefaz.rs.gov.br

Prazo: 15 de outubro de 2024

Quem pode participar: estudantes matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual de Porto Alegre

Premiações - Estudantes

1º ano do Ensino Médio

1º colocado - R$ 3 mil

2º colocado - R$ 2 mil

3º colocado - R$ 1 mil

2º ano do Ensino Médio

1º colocado - R$ 3 mil

2º colocado - R$ 2 mil

3º colocado - R$ 1 mil

3º ano do Ensino Médio

1º colocado - R$ 3 mil

2º colocado - R$ 2 mil

3º colocado - R$ 1 mil

Sorteio para alunos não ganhadores

R$ 1 mil

Premiações - Docentes

Professor(a) padrinho/madrinha - 1º colocado: R$ 6 mil

Professor(a) padrinho/madrinha - 1º colocado: R$ 5 mil

Premiações - Escolas

1ª escola com maior número de inscritos (proporcional ao número de alunos matriculados) - R$ 5 mil

2ª escola com maior número de inscritos (proporcional ao número de alunos matriculados) - R$ 5 mil