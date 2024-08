Estado investe R$ 14,2 milhões em nova etapa de obras no Instituto Cristóvão de Mendoza, em Caixas do Sul

Dando sequência a um dos maiores projetos de recuperação da infraestrutura escolar gaúcha, o governo estadual iniciou a reforma geral dos blocos A, B e C do Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendoza, um dos mais tradicionais de Caxias do Sul. São quase R$ 14,2 milhões investidos na obra, que também incluirá a ampliação do refeitório.

Esta é mais uma etapa da recuperação do prédio, esperada há mais de uma década e que marcou a retomada da capacidade de investimentos pelo Estado. No total, cerca de R$ 20,2 milhões serão aplicados na instituição, que atende 856 alunos.

A diretora Raquel Grazziotin destaca que a expectativa da comunidade escolar com a obra é imensa. “Os alunos estão ansiosos e colaborativos, a comunidade caxiense inteira está aguardando para ver a escola renovada”, conta.

Executada pela Cidade Projetos e Construções e fiscalizada pela 4ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Caxias do Sul, a obra começou em 9 de agosto e tem prazo de conclusão de 960 dias.

A primeira etapa, que está sendo executada desde janeiro, corresponde à reforma do ginásio e do auditório. Foram destinados R$ 5,9 milhões para obras de acessibilidade no ginásio e nas arquibancadas, reforma de banheiros e vestiários, pintura, reforma da cobertura e dos sistemas elétrico, de abastecimento de água e de esgoto.



No auditório, as cadeiras, o palco e a rede elétricaestão sendo revitalizados. Para se adequar ao Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI), o espaço será reduzido para 860 lugares, mas continuará sendo o maior auditório da cidade. Também foi reconstruído um muro de contenção, obra finalizada em maio e que recebeu R$ 58 mil em investimento. A escola fica na avenida Júlio de Castilhos, 3947, bairro Cinquentenário.