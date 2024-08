Estado e Instituto Brasileiro de Administração Pública assinam acordo de cooperação para viabilizar cidades inteligentes

O governo do Estado e o Instituto Brasileiro de Administração Pública (Ibap) firmaram, nesta quarta-feira (21/8), um acordo de cooperação para a execução de projetos relacionados a cidades inteligentes no Rio Grande do Sul. O documento foi assinado pelo governador Eduardo Leite no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, com a presença da titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans, do secretário-adjunto, Bruno Silveira, e da diretora-geral da SPGG, Sônia Saconi. O acordo é liderado pela pasta, por meio da Subsecretaria de Governança e Estratégia de TIC e Digital (STI).

O conceito de cidade inteligente aborda sustentabilidade, inovação, eficiência de serviços públicos e uso da tecnologia a favor da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Dessa forma, o convênio com o Ibap vai ao encontro das iniciativas de reconstrução e recuperação dos municípios gaúchos atingidos pelas enchentes de maio de 2024.

Entre as ações do projeto, estão o estabelecimento de um observatório de cidades inteligentes, para viabilizar a análise dos dados, e o desenvolvimento de planos de implementação de cidades inteligentes e de captação de recursos financeiros para este fim. A administração pública também receberá apoio técnico para a execução e gestão das iniciativas relacionadas às cidades inteligentes.