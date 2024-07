MDB de Redentora ainda não definiu candidato a vice

Redentora vive um momento de expectativa e definição em relação às eleições municipais de 2024. O atual prefeito, Malberk Dulluis, conhecido como Nico, do MDB, confirmou sua candidatura à reeleição, mas ainda não há um nome definido para o cargo de vice-prefeito. A escolha do vice está sendo negociada e deverá ser anunciada nas próximas horas. Fontes internas do partido indicam que o nome mais cotado é o do atual vice-prefeito, Noedi Cassagrande, conhecido como Noco.

Por outro lado, a oposição já está com sua chapa majoritária definida. Denilson Machado da Silva, conhecido como Belô, do PL, será o candidato a prefeito, com Douglas Tesche, do PSDB, como vice. Essa definição da oposição traz clareza ao cenário eleitoral de Redentora, enquanto a base do atual governo ainda finaliza seus ajustes. O PL deverá contar ainda com o apoio do Republicanos.

A expectativa é grande na cidade, pois a escolha do vice-prefeito pode influenciar significativamente a campanha e o resultado das eleições. Os eleitores aguardam ansiosos para ver como se desenrolarão as últimas negociações e qual será a composição final das chapas que disputarão a prefeitura de Redentora.