Barra do Guarita: Valcier Balestrin e Patrícia Mantelli assumem Executivo

Valcier Balestrin (PT) e Patrícia Mantelli (PT) foram empossados aos cargos de prefeito e vice-prefeita de Barra do Guarita nesta quarta-feira, 1º de janeiro.

Uma Sessão Solene da Câmara de Vereadores marcou a posse dos novos gestores do município. Os vereadores eleitos também foram empossados – João Milton Vargas (MDB), Fernando Magagnin (MDB), Angela Verenice da Luz (PT), Gelci Luis Paschoali (PT), Anibaldo Brietzke (PT), Márcio Cocenski (PT), Vilmar da Silva Ribeiro (PT), Jair da Silva Siqueira (MDB) e Renato Constancio (MDB)

No mesmo ato também foi escolhida a nova mesa diretora do Legislativo. A vereadora Angela Verenice da Luz (PT) será a presidente da Câmara de Vereadores.

Este será o terceiro mandato do PT à frente da Poder Executivo de Barra do Guarita. Entre 2016 e 2020 e entre 2021 e 2024, o município foi comandado por Rodrigo Locatelli Tisott.

Balestrin e Patrícia venceram as eleições em Barra do Guarita com 52,97% (1.985 votos). Balestrin é natural de Palmitinho, enfermeiro e atuava como secretário de Saúde no município. Patrícia foi secretária de Educação nos dois mandatos de Tisott.

Confira a composição da mesa diretora

- Presidente: Angela Verenice da Luz (PT)

- Vice-presidente: Gelci Luis Paschoali (PT)

- Secretário: Marcio Cocenski (PT)