Veículo Gol colide com residência em Coronel Bicaco

Um acidente ocorreu na tarde deste domingo, por volta das 14 horas, em Coronel Bicaco, quando um veículo Gol colidiu com uma residência localizada na rua Francisco Manoel Diniz, próximo à Santo Antônio.

De acordo com relatos, o motorista do veículo perdeu o controle, resultando na colisão com o portão e a lateral da casa. O acidente causou danos materiais à residência e ao veículo. Felizmente, não há informações sobre feridos no incidente.

As autoridades locais foram acionadas para investigar as circunstâncias do acidente e avaliar os danos causados à propriedade. O ocorrido serve como um lembrete da importância da prudência e do respeito às regras de trânsito para evitar acidentes que possam resultar em ferimentos e prejuízos materiais.