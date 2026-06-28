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Escolas do RS alcançam o 1º lugar no ranking dos melhores desempenhos entre as redes estaduais no ENEM 2025

Microdados do exame nacional foram divulgados pelo Ministério da Educação

Por: Editoria Local Fonte: SECOM-RS
28/06/2026 às 11h11
Escolas do RS alcançam o 1º lugar no ranking dos melhores desempenhos entre as redes estaduais no ENEM 2025
Levantamento identificou que o Rio Grande do Sul tem se mantido entre as maiores médias do país (Foto: Reprodução)

Na comparação com as redes estaduais de todo o Brasil, as escolas do Estado do Rio Grande do Sul alcançaram o primeiro lugar na média de desempenho do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2025. Os microdados do exame nacional, divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), foram analisados pelo Centro de Educação Baseado em Evidências (CEBE), vinculado à Secretaria Estadual da Educação (SEDUC).

O levantamento identificou que o RS tem se mantido entre as maiores médias do país. Considerando apenas as escolas estaduais, o Estado subiu no ranking em comparação ao ano de 2024, quando ocupava a segunda posição. 

Considerando todas as redes de ensino, públicas e privadas, o RS também se destaca. O Estado aparece em terceiro lugar, somente atrás do Distrito Federal e de Santa Catarina, que lidera o ranqueamento. Em 2024, o RS ocupava a quinta posição na classificação interestadual.

 

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