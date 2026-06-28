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AVISO DE PAUTA: Estado inaugura Recepção do Complexo Madre Teresa do Hospital Marieta em Itajaí

O Governo do Estado entrega nesta segunda-feira, 29, às 8h, em Itajaí, a Recepção do Complexo Madre Teresa, no Hospital Marieta Konder Bornhausen. ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
28/06/2026 às 11h26
AVISO DE PAUTA: Estado inaugura Recepção do Complexo Madre Teresa do Hospital Marieta em Itajaí
Foto: Reprodução/Secom SC

O Governo do Estado entrega nesta segunda-feira, 29, às 8h, em Itajaí, a Recepção do Complexo Madre Teresa, no Hospital Marieta Konder Bornhausen. O novo espaço garante mais conforto e acolhimento aos pacientes que aguardam por atendimento. O ato contará com a presença do secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Serviço

O quê:Estado inaugura Recepção do Complexo Madre Teresa do Hospital Marieta em Itajaí
Data:Segunda-feira, 29 de junho de 2026, às 8h
Local:Complexo Madre Teresa – Av. Sete de Setembro, 410, Centro – Itajaí/SC

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