AVISO DE PAUTA: Estado inaugura Recepção do Complexo Madre Teresa do Hospital Marieta em Itajaí

O Governo do Estado entrega nesta segunda-feira, 29, às 8h, em Itajaí, a Recepção do Complexo Madre Teresa, no Hospital Marieta Konder Bornhausen. O novo espaço garante mais conforto e acolhimento aos pacientes que aguardam por atendimento. O ato contará com a presença do secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Serviço

O quê:Estado inaugura Recepção do Complexo Madre Teresa do Hospital Marieta em Itajaí

Data:Segunda-feira, 29 de junho de 2026, às 8h

Local:Complexo Madre Teresa – Av. Sete de Setembro, 410, Centro – Itajaí/SC