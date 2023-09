Copa das Nações de Futsal começa dia 13 setembro em Sorocaba

A Baterias Lider é a nova patrocinadora Master da Copa Baterias Lider das Nações de Futsal. Com o evento marcado para acontecer entre os dias 13 e 17 de setembro na Arena Sorocaba, o evento contará com a participação dos principais times de futsal do mundo.

A Lider que já tem um longo histórico de apoio aos esportes será a patrocinado master do evento que acontecerá na região de Sorocaba-SP, principal região onde a empresa atua.

“Acreditamos muito no papel do esporte como ferramenta de desenvolvimento social. Para nós, é motivo de grande alegria fazer parte da Copa Baterias Lider das Nações de Futsal e consolidar nossa marca ao lado das melhores seleções do planeta” – comenta James Barbosa – CEO da Baterias Lider.

Arena Sorocaba: O palco escolhido para a Copa Baterias Lider das Nações de Futsal

Sorocaba, localizada no interior de São Paulo, foi a cidade escolhida para receber um dos maiores eventos esportivos do país. A prefeitura de Sorocaba em conjunto com a CBF, escolheram a Arena Sorocaba como palco do campeonato, pela sua capacidade de comportar mais de 10 mil espectadores por partida.

A localização privilegiada da arena na rodovia Raposo Tavares facilita o acesso tanto para quem vem de outras cidades, quanto para os moradores locais. Com estacionamento amplo e comodidades próximas, o público poderá desfrutar do evento sem preocupações.

Os ingressos terão o valor a partir de R$20,00 e estão à venda no site da TOTAL TICKET