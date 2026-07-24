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Escola Livre do Grupontapé agora é Pontão de Cultura

Certificada pelo Ministério da Cultura, a instituição uberlandense passa a integrar um grupo restrito de Pontões de Cultura em Minas Gerais e inici...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/07/2026 às 10h48
Escola Livre do Grupontapé agora é Pontão de Cultura
Laura Duarte

A Escola Livre do Grupontapé promove, entre os meses de julho e agosto, uma programação gratuita que reúne cinema, teatro, dança e vivências comunitárias por meio das danças circulares, marcando o início da atuação como Pontão de Cultura, reconhecido pelo Ministério da Cultura.

A certificação é concedida a organizações que articulam redes culturais, promovem formação, conectam iniciativas comunitárias e fortalecem os Pontos de Cultura em seus territórios. Na prática, isso significa ampliar a atuação da Escola Livre para além da realização de atividades artísticas, fortalecendo a formação, a articulação entre grupos culturais e a participação da comunidade.

Minas Gerais tem, atualmente, um número reduzido de instituições certificadas como Pontão de Cultura. A programação preparada pela Escola Livre traduz esse papel ao reunir iniciativas voltadas à preservação da memória, à circulação artística e ao fortalecimento da participação da comunidade.

A agenda começa na próxima quarta-feira, 29 de julho, às 20h, com a exibição gratuita do documentário "CONTRACENA – Memórias do Teatro de Uberlândia", primeiro longa-metragem documental produzido pela Vertical Filmes em parceria com o Sopro do Tempo, com direção de Cristiano Barbosa.

Aprovado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PMIC), o filme apresenta um amplo panorama da trajetória artística e da construção da cena teatral uberlandense, valorizando a memória cultural da cidade.

Na sequência, entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, a Escola Livre recebe o espetáculo "Angelina", da coreógrafa e multiartista Rosa Antuña, integrante da programação do 32º Festival de Dança do Triângulo – Conexão.

A montagem reúne dança, teatro e palhaçaria para abordar questões relacionadas ao feminino e às relações entre corpo e voz. Com trajetória construída em companhias de referência, como o Balé da Cidade de São Paulo, Grupo 1º Ato, Mimulus Cia. de Dança e Cia. Mário Nascimento, Rosa Antuña desenvolve uma pesquisa marcada pelo diálogo entre diferentes linguagens artísticas. Todas as apresentações têm entrada gratuita.

Encerrando a programação, nos dias 4 e 11 de agosto, sempre às 19h, o Grupontapé promove rodas de Danças Circulares, abertas ao público e sem necessidade de experiência prévia. Inspiradas em tradições de diferentes povos, as vivências estimulam a convivência, a cooperação e o bem-estar físico e emocional por meio do movimento coletivo.

As rodas integram o projeto "Grupontapé 30 Anos – Manutenção e Circulação", realizado por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com patrocínio da Cemig e da Bem Brasil, produção da Balaio do Cerrado e realização do Grupontapé.

Para Kátia Lou, diretora e cofundadora da Escola Livre do Grupontapé, a programação representa, na prática, o significado da certificação como Pontão de Cultura. "Nossa escola sempre foi um espaço de encontro, formação e criação artística. A certificação como Pontão de Cultura fortalece essa trajetória e amplia nossa responsabilidade de conectar pessoas, grupos e iniciativas culturais. Queremos que cada atividade fortaleça os vínculos entre artistas, comunidade e território, transformando a Escola Livre em um espaço cada vez mais vivo de encontro, criação e participação cultural", comenta.

Serviço:

Evento: Exibição do documentário "CONTRACENA – Memórias do Teatro de Uberlândia" Data: 29 de julho (quarta-feira) Horário: 20h Entrada: gratuita (retirada de ingressos uma hora antes)

Espetáculo "Angelina", com Rosa Antuña Datas: 31 de julho e 1º de agosto, às 20h; 2 de agosto, às 19h Entrada: gratuita (retirada de ingressos uma hora antes)

Rodas de Danças Circulares Datas: 4 e 11 de agosto Horário: 19h Entrada: gratuita

Local de todas as atividades: Escola Livre do Grupontapé
Rua Tupaciguara, 471 – Bairro Aparecida – Uberlândia (MG)

Mais informações: Érica Magalhães - Assessoria de Imprensa
(34) 99199-9944

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