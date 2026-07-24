Jogos de tabuleiro movimentaram R$ 53 bilhões em 2024

O mercado global de jogos de tabuleiro registrou um volume de negócios estimado em mais de R$ 53 bilhões em 2024, consolidando um período de expansão que tem sido observado em diferentes países, incluindo o Brasil. A pesquisa feita pela consultoria Statista foi publicada na Agência de Notícias do Sebrae.

Segundo o estudo, o avanço do setor ocorre em meio ao aumento do interesse por atividades presenciais de lazer e pela busca de experiências que promovam interação entre familiares e amigos.

Nos últimos anos, editoras, designers independentes e empresas especializadas passaram a ampliar seus investimentos em novos títulos e formatos de distribuição. O movimento também abriu espaço para pequenos empreendedores que atuam em áreas como desenvolvimento de jogos, eventos temáticos, clubes de jogadores e plataformas voltadas à comunidade do segmento.

Dados do setor indicam que a participação dos jogos de tabuleiro no mercado de brinquedos brasileiro apresentou crescimento em comparação aos anos anteriores. A tendência acompanha uma mudança de comportamento dos consumidores, que passaram a demonstrar maior interesse por atividades realizadas fora das telas e por experiências compartilhadas em grupo.

Conforme a reportagem publicada pelo Sebrae, apesar do cenário de expansão, empresas do segmento ainda enfrentam desafios relacionados aos custos de produção, à logística de distribuição e à necessidade de conquistar novos públicos. O desenvolvimento de um jogo pode exigir meses de testes, ajustes de regras e validação junto aos consumidores antes do lançamento comercial.

Além da criação de novos produtos, parte das empresas tem buscado alternativas para ampliar sua atuação por meio de licenciamento internacional, financiamento coletivo e parcerias com editoras estrangeiras. A estratégia permite alcançar mercados maiores e aumentar a circulação de produções desenvolvidas no Brasil.

Estudo analisa o efeito dos jogos em adolescentes

O crescimento dos jogos de mesa ocorre em um momento em que pesquisas também analisam os impactos do entretenimento na rotina das pessoas. Um estudo publicado no Olhar Digital, realizado pela Universidade de Oxford apontou que o uso moderado de jogos pode estar associado a efeitos positivos para o bem-estar dos jovens.

Segundo a pesquisa, atividades de entretenimento digital realizadas de forma equilibrada podem contribuir para momentos de relaxamento e para a redução de níveis de estresse em determinadas situações.

Os pesquisadores destacam que os resultados estão relacionados ao tempo de uso, ao contexto em que os jogos são utilizados e às características das experiências oferecidas aos participantes.

A discussão sobre os benefícios deste tipo de lazer ganhou espaço nos últimos anos, especialmente entre pesquisadores que estudam comportamento, tecnologia e saúde mental.

Nesse cenário, tanto os jogos eletrônicos como o Roblox, que possui uma moeda própria dentro do jogo chamada de Robux, quanto os jogos de tabuleiro passaram a ser observados não apenas como produtos de entretenimento, mas também como atividades que favorecem a socialização e o desenvolvimento de habilidades relacionadas à estratégia, tomada de decisão e resolução de problemas.

Com a combinação entre crescimento econômico, diversificação de modelos de negócio e maior interesse do público, o mercado de jogos segue ampliando sua presença no Brasil e em outros países. A expectativa de empresas e profissionais do setor é que a expansão observada nos últimos anos continue impulsionando novos projetos e oportunidades para criadores, editoras e comunidades de jogadores.