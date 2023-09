Na manhã de hoje os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela foram acionados para atender a um acidente de trânsito que foi registrado as 06h50min da manhã na cidade de Barra do Guarita com um veículo gol que acabou saindo da pista. Os dois ocupantes do veículo que haviam ficado presos nas ferragens foram encaminhados pelo SAMU para o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela.