Seminários da The LYCRA Company sobre soluções sustentáveis

The LYCRA Company, líder mundial no desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis em fibra e tecnologia para as indústrias de vestuário e cuidados pessoais, anunciou hoje que dois funcionários se apresentarão no 62º Congresso Mundial de Fibras (GFC) de Dornbirn. O evento ocorre de 13 a 15 de setembro na Kulturhaus de Dornbirn (Áustria). As apresentações abordam duas iniciativas principais dentro do plano e da visão da plataforma Planet Agenda da The LYCRA Company e dos Objetivos de Sustentabilidade para 2030.

O “Industrially-Compostable LYCRA® Fiber” será apresentada no Hall A no dia 13 de setembro às 14h20 (horário de verão da Europa Central) por Nicholas Kurland, Ph.D., gerente de Estratégia de Inovação da The LYCRA Company. O mercado de cuidados pessoais sofreu uma transformação após a incorporação de fibras elásticas em fraldas para melhorar o ajuste e o desempenho. No entanto, ainda existem poucas opções para evitar a deposição em aterros no final de sua vida útil. Esse debate propõe uma solução para as roupas de higiene descartáveis, focado em atualizar o elastano com uma fibra industrialmente compostável, a fim de melhorar a compatibilidade com fluxos de resíduos sustentáveis.

“Fomos capazes de produzir uma nova fibra com características de degradação acelerada, sem sacrificar o desempenho e a qualidade normalmente esperados da fibra LYCRA HyFit®”, disse Kurland. “Esse avanço na tecnologia de fibras é um passo necessário para a produção de fraldas prontas para compostagem, aumentando a sustentabilidade e enfrentando um desafio importante apresentado pelas peças de vestuário descartáveis.”

Jean Hegedus, diretor de Desenvolvimento de Negócios Sustentáveis da The LYCRA Company, vai apresentar uma palestra sobre “Reciclabilidade de roupas com fibras elásticas: desafios e soluções”. Challenges and Solutions.” Embora as roupas fabricadas com fibras elásticas ofereçam uma série de benefícios aos consumidores, como maior conforto, estilo e ajuste, também podem representar desafios únicos para marcas, retalhistas e suas cadeias de valor que trabalham para promover um modelo de negócio circular. O artigo examina soluções para peças de vestuário que contêm elastano e/ou elastomultiéster e propõe um ecossistema de soluções necessárias para levaràcomercialização tecnologias elásticas recicláveis. Será no Hall A no dia 13 de setembro, às 13h30 (horário de verão da Europa Central).

“Temos o prazer de compartilhar os resultados de dois testes: um sobre reciclagem de poliéster e fibra LYCRA® e outro sobre reciclagem de uma mistura de tecido de poliéster e fibra LYCRA® T400®”, comentou Hegedus. “Estamos muito felizes com os resultados e acreditamos que isso estabelece as bases para o desenvolvimento de um sistema mais circular com as nossas ofertas de fibras elásticas.”

