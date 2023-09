Homem é preso por portar espingarda em via pública em Seberi

Na tarde deste sábado (9), policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem de 38 anos de idade que estava portando uma espingarda em via pública no município de Seberi.

A ação policial resultou na prisão do indivíduo e na apreensão da arma de fogo. Ambos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia local para registro da ocorrência.

