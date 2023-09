Jovem morre após se jogar de veículo em movimento no interior de Independência

Uma tragédia chocou a cidade de Independência na noite deste domingo (10). Uma jovem de 23 anos perdeu a vida após se jogar de um veículo em movimento em uma estrada de chão batido. Os fatos ocorreram quando a jovem e outras duas pessoas retornavam de uma festa na comunidade de Esquina Salete, dentro de um automóvel Gol.

Segundo informações, a vítima abriu a porta do veículo e se jogou na estrada, resultando em graves ferimentos que levaram ao seu óbito. A Brigada Militar foi chamada ao local, onde encontrou apenas o veículo estacionado à beira da estrada. As três pessoas que estavam no veículo foram encaminhadas ao Hospital São Vicente de Paulo em Três de Maio, e foi informado que a jovem faleceu.

A polícia não divulgou a identidade da vítima.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.

■ Mensagens de reflexão no WhatsApp:

Clique aqui e receba as mensagens de reflexão do programa Estação Província