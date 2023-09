Suzanne Gyorgy junta-se ao Emigrant Bank Fine Art Finance como parceira para impulsionar o crescimento global

O Emigrant Bank Fine Art Finance (EBFAF), um dos principais fornecedores de soluções inovadoras de financiamento de obras de arte, anunciou hoje que Suzanne Gyorgy ingressou na empresa como parceira. Nos últimos quatorze anos, Gyorgy foi diretora-global de consultoria e finanças de arte no Citi Private Bank. Seu foco será a expansão do portfólio de empréstimos da EBFAF em todo o mundo e o aprimoramento das soluções financeiras personalizadas e abrangentes da empresa.

“Estamos muito satisfeitos em receber Suzanne em nossa equipe. Uma profissional altamente respeitada com um histórico comprovado de sucesso, ela complementará perfeitamente nossa talentosa equipe de profissionais, cujo bom senso, integridade e experiência incomparável tornam a EBFAF um dos provedores de soluções financeiras relacionadasàarte mais confiáveis do mundo”, disse Andy Augenblick, cofundador e presidente da EBFAF. “A chegada de Suzanne marca o início de uma nova fase emocionante na evolução da EBFAF. Estamos expandindo nossa presença geográfica e desenvolvendo novas maneiras valiosas para os mutuários aproveitarem oportunidades em um cenário artístico cada vez mais sofisticado.”

Gyorgy trabalhará em estreita colaboração com a equipe de especialistas em financiamento de arte da EBFAF para ajudar os mutuários a garantir e desbloquear a liquidez em arte de primeira linha, assim como em vinhos finos, carros clássicos, joias e outros itens colecionáveis.

“A minha entrada no Emigrant Fine Art Finance é uma oportunidade emocionante de contribuir para o crescimento e o sucesso de uma empresa que está na vanguarda da revolução do cenário de financiamento de arte”, disse Gyorgy. “Estou muito satisfeito por trabalhar ao lado de uma equipe tão talentosa e espero trabalhar com eles para levar nossos serviços incomparáveis a uma base ainda mais ampla de colecionadores em todo o mundo.”

Anteriormente, Gyorgy atuou como diretora do Morris Museum, diretora da PaineWebber (UBS) Art Gallery e iniciou sua carreira como registradora no Museum of Modern Art. Ela é formada em artes plásticas pelo Pratt Institute.

Sobre o Emigrant Bank Fine Art Finance:

O Emigrant Fine Art Finance, fundado em 2005, é um fornecedor líder de soluções criativas de financiamento de arte. A empresa oferece empréstimos personalizados, serviços financeiros e soluções de planejamento patrimonial para colecionadores, galerias, negociantes de arte e instituições. O Emigrant Bank, fundado em 1861, é um banco regulamentado pela FDIC e um dos maiores bancos privados dos Estados Unidos.

