BYD apresenta forte linha de veículos de energia nova na IAA e estreia o SEAL U na Europa

A BYD, líder mundial na fabricação de veículos de energia nova (NEVs), apresenta um espectro completo de inovações em carros elétricos de passageiros para os consumidores europeus na Internationale Automobilausstellung (IAA) em Munique. A BYD apresenta cinco carros totalmente elétricos equipados com tecnologias pioneiras de EV, juntamente com um sexto modelo de energia nova, o DENZA D9, uma estreia europeia exclusiva da submarca premium da BYD, DENZA.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230905419534/pt/

BYD IAA Press Conference (Photo: Business Wire)

O BYD HAN (sedã do segmento E) e o BYD ATTO 3 (SUV do segmento C), apresentados no Salão do Automóvel de Paris no ano passado, são acompanhados em Munique por algumas emocionantes novas adições na forma do versátil BYD DOLPHIN (hatch do segmento C) juntamente com o dinâmico sedã do segmento D, BYD SEAL. Os visitantes da IAA também podem desfrutar de uma prévia do espaçoso, confortável e prático BYD SEAL U (SUV do segmento D) antes de seu lançamento iminente na Europa.

Para aqueles com uma inclinação para o ‘premium’, Munique também acolhe a primeira apresentação pública em solo europeu da submarca premium, DENZA. O MPV premium DENZA D9 é um veículo de 7 lugares (espaço 2+2+3) com uma infinidade de inovações em conforto, segurança e desempenho.

O lançamento europeu do sedã elegante e esportivo BYD SEAL D

Usando a linguagem de design Ocean X da BYD, o dinâmico BYD SEAL, construído sobre a avançada e-Platform 3.0, representa muitas das mais recentes tecnologias da BYD para segurança, conforto e desempenho.

É o primeiro veículo a utilizar a inovadora tecnologia CTB (Cell-to-Body) da BYD, que integra o corpo e a Blade Battery para níveis superiores de resistência estrutural, oferecendo rigidez torcional ao nível de um carro esportivo. O BYD SEAL com tração nas quatro rodas também se beneficia do mais recente iTAC (Controle Inteligente de Adaptação de Torque) da BYD para um desempenho avançado de estabilidade, dirigibilidade e segurança.

O BYD SEAL está disponível em duas versões: o 'Design' (230 kW) com tração traseira (RWD) e o 'Excellence' (390 kW) com tração integral (AWD), em seis opções de cores atraentes. O BYD SEAL oferece uma autonomia de 570/520 km (WLTP combinado) para maior praticidade, com uma aceleração emocionante de 0-100 km em apenas 5,9/3,8 segundos, dependendo da versão. O BYD SEAL utiliza a bateria BYD Blade de 82,5 kWh, ultrassegura e sem cobalto.

Prévia do SUV totalmente elétrico BYD SEAL U

O SUV do segmento D BYD SEAL U também faz sua estreia em Munique. O espaçoso BYD SEAL U, com capacidade para cinco ocupantes e generoso espaço de carga, é definido pela sua estética elegante inspirada no oceano, com elevados níveis de segurança, conforto e praticidade. Representando um excelente valor no mercado de SUVs totalmente elétricos, estará disponível para os consumidores europeus durante o primeiro semestre de 2024.

Michael Shu, diretor-administrativo da BYD Europe, afirma: “Estamos muito satisfeitos em trazer seis de nossos mais recentes modelos NEV para a IAA, oferecendo aos clientes mais opções de mobilidade eletrônica. Fizemos um progresso significativo na entrada em novos mercados na Europa. Há apenas doze meses, apresentamos nossa marca na Europa e, em menos de um ano, criamos uma presença para nossa marca em 15 países europeus e abrimos mais de 140 lojas. Estamos trabalhando em conjunto com os melhores parceiros revendedores para criar uma rede que ofereça atendimentos ao cliente e experiências de varejo de primeira linha. Estamos ansiosos para expandir isso ainda mais, dando a mais consumidores a oportunidade de experimentar os benefícios e as tecnologias avançadas dos carros elétricos da BYD.”

Wolfgang Egger, diretor de design da BYD, acrescentou: “O objetivo de design da BYD é fazer uma declaração para o futuro, para a mobilidade de novas energias para atender a diferentes necessidades. Uma parte fundamental de nossa filosofia de design é preservar o movimento e a beleza do que desfrutamos por tantos anos nos carros a combustão interna. E quando falamos do futuro, isso vai além de novas plataformas, novas escolhas de arquitetura, inovação em tecnologia e inovação em design. Nosso objetivo é criar uma conexão emocional, como fizemos com o BYD SEAL e SEAL U por meio de uma combinação de estética, desempenho e tecnologia.”

Comprometida em oferecer uma gama diversificada de veículos ecologicamente corretos, a BYD traz uma ampla variedade de opções, inovações revolucionárias em tecnologia de veículos elétricos e maior acessibilidadeàmobilidade elétrica na Europa. No ano passado, a BYD alcançou globalmente 1,86 milhão de vendas de carros NEV. A BYD também é o primeiro OEM a entregar 5 milhões de NEVs globalmente, reafirmando sua posição como a marca NEV nº 1 do mundo, já que a BYD também se tornou uma das 10 principais marcas de automóveis do mundo.

Por favor, verifique as imagens em alta resolução: https://we.tl/t-Tcx91pqPsT

Sobre a BYD

A BYD é uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar inovações tecnológicas para uma vida melhor. Fundada em 1995 como fabricante de baterias recarregáveis, a BYD agora possui um escopo de negócios diversificado que abrange automóveis, transporte ferroviário, novas energias e eletrônicos, com mais de 30 parques industriais na China, Estados Unidos, Canadá, Japão, Brasil, Hungria e Índia. Da geração e armazenamento de energia às suas aplicações, a BYD se dedica a fornecer soluções de energia com emissão zero que reduzem a dependência global de combustíveis fósseis. Sua nova pegada de veículos de energia agora abrange 6 continentes, mais de 70 países e regiões, e mais de 400 cidades. Listada nas Bolsas de Valores de Hong Kong e Shenzhen, a empresa é conhecida por ser uma empresa da Fortune Global 500 que fornece inovações em busca de um mundo mais verde.

Para obter mais informações, visite www.bydglobal.com.

Sobre a BYD Auto

Fundada em 2003, a BYD Auto é a subsidiária automotiva da BYD, uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar inovações tecnológicas para uma vida melhor. Com o objetivo de acelerar a transição verde do setor de transporte global, a BYD Auto se concentra no desenvolvimento de veículos elétricos puros e híbridos plug-in. A empresa domina as principais tecnologias de toda a cadeia industrial de veículos de energia nova, como baterias, motores elétricos, controladores eletrônicos e semicondutores automotivos. Nos últimos anos, a empresa testemunhou avanços tecnológicos significativos, incluindo a Blade Battery, a tecnologia híbrida DM-i e DM-p, a e-Platform 3.0 e a tecnologia CTB. A empresa é a primeira montadora do mundo a interromper a produção de veículos movidos a combustíveis fósseis na transição para veículos elétricos e manteve-se líder nas vendas de veículos de passageiros de energia nova na China por 9 anos consecutivos.

Sobre a BYD Europe

A BYD Europe tem sua sede nos Países Baixos e é a primeira filial internacional do Grupo BYD, com o compromisso de evoluir a marca internacional BYD Auto para fornecer soluções sustentáveis seguras e eficientes em veículos de energia nova por meio de inovações tecnológicas líderes no mundo.

Para obter mais informações, visite www.byd.com.

Para fazer download de nossas imagens, visite https://www.byd.com/eu/image-bank

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230905419534/pt/

Europa: Penny Peng, [email protected] tel: +31-102070888