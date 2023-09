Projeto “Caravana do Sonho III” faz apresentação online de espetáculo infantil

Depois de realizar apresentações por todo o estado de Minas Gerais, a “Caravana do Sonho III” amplia seu público para o universo virtual com sistema inclusivo para PCD. A Gira Cia Andante apresenta o espetáculo “Flora e o Passarinho” em seu canal do YouTube @giraciaandante, nos dias 2 e 3 de setembro, às 10h. A participação é gratuita e as apresentações online contam com sistema inclusivo de libras (2/9) e audiodescrição (3/9).

Voltada para crianças e seus familiares, a atração envolve o público de maneira lúdica nas aventuras de Flora e seu companheiro passarinho em busca de um rio. Ao longo de 40 minutos, com muita música, uma boneca e cenografia, o espetáculo “Flora e o Passarinho” reúne entretenimento e educação, além de compartilhar a arte do teatro.

Nos últimos meses, a “Caravana do Sonho III” passou pelos municípios de Barbacena, Conselheiro Lafaiete, Belo Vale, Congonhas, Belo Horizonte, Itabirito, Catas Altas e Rio Piracicaba. Foram realizadas oficinas de contação de histórias voltadas para professores e alunos da rede pública, além de apresentação do espetáculo e oficinas teatrais que o público em geral participou.

O projeto da Gira Criações e Produções Artísticas é viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura e Governo Federal, com o patrocínio do Instituto Cultural Vale.

A “Caravana do Sonho” é um projeto contínuo da Gira Cia Andante. Realizado desde 2018, já atuou em mais de trinta cidades, com um público total de mais de três mil pessoas. Todas as atividades da Caravana são oferecidas gratuitamente em espaços públicos e comunitários.

SERVIÇO

Espetáculo Infantil "Flora e o Passarinho"

Projeto “Caravana do Sonho III” - Gira Criações e Produções Artísticas LTDA

Dia 2 de setembro, às 10h (com Libras)

Dia 3 de setembro, às 10h (com audiodescrição)

Participação Gratuita

Acesso: Canal do YouTube

FICHA TÉCNICA

Coordenação Geral do Projeto: Gil Monteiro e Mery Alentejo

Coordenação de produção: Patrícia Olivieri

Designer: Carina Carreira

Ilustrações: Helô Barbi

Direção e figurinos: Miguel Campelo

Atores: Gil Monteiro, Melissa Arievo e Mery Alentejo.

Boneca Flora: Fernanda Machado

Boneco passarinho: Miguel Campelo

Cinegrafista: Fábio Di Fiore

Acessibilidade: Rangel Produções