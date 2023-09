Polícia Civil investiga misterioso desaparecimento de homem em Tenente Portela

A Polícia Civil está empenhada na investigação do desaparecimento de Bruno dos Santos Pessoto, um homem de 24 anos, residente em Tenente Portela. O último contato com Bruno foi registrado na noite de quarta-feira, 30 de agosto, por volta das 23h45min, na própria cidade de Tenente Portela.

No momento do desaparecimento, Bruno estava vestindo um uniforme de trabalho de cor azul, com a identificação da empresa Mecânica Bertoldo, onde ele trabalha. Além disso, o veículo que ele conduzia, um VW Polo, ano 2009, com a placa IPD 0631, também não foi encontrado.

Diante das circunstâncias intrigantes do desaparecimento de Bruno dos Santos Pessoto, as autoridades locais, juntamente com a Brigada Militar, solicitam a colaboração da comunidade para fornecer qualquer informação que possa auxiliar nas investigações. Qualquer detalhe, por menor que seja, pode ser repassado à delegacia de Polícia mais próxima, bem como à Brigada Militar. O objetivo é esclarecer o paradeiro de Bruno e garantir sua segurança.

