Portelense de 44 anos desaparece em Balneário Camboriú, SC

Uma mulher de 44 anos, natural de Tenente Portela, está desaparecida na cidade de Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. Cláudia Simone Moresco Lopes foi vista pela última vez na quarta-feira, dia 30 de agosto. Segundo informações da sobrinha, Emilly, Cláudia enfrenta um quadro de depressão, o que aumenta a preocupação de sua família.

A última aparição de Cláudia ocorreu quando ela entregava exames no Posto de Saúde Central, localizado na rua 1500, próximo à Quarta Avenida, em Balneário Camboriú. Com o desaparecimento da mulher, a família já registrou um boletim de ocorrência na tentativa de localizá-la.

Claudia é casada e tem uma filha que reside em Curitiba. Além disso, ela é proprietária de uma dedetizadora, situada na rua 1542, também em Balneário Camboriú. A família e amigos estão desesperadamente em busca de informações que possam levar ao paradeiro de Cláudia. Qualquer informação relevante pode ser compartilhada entrando em contato com Jéssica, através do número: 47 997635503.

