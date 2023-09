Homem é morto com múltiplos tiros em Tenente Portela

Na noite de quinta-feira, 31 de agosto, um homem foi brutalmente assassinado com vários tiros em Tenente Portela, nas proximidades do Bairro São Francisco. Os moradores da área relataram ter ouvido pelo menos 15 disparos de arma de fogo.

A Brigada Militar foi acionada inicialmente para atender à ocorrência, e posteriormente, a Polícia Civil assumiu o caso. Durante a investigação no local do crime, foram encontrados vários cartuchos deflagrados de arma calibre 9 milímetros.

A vítima foi identificada como Fabiano Barbosa Andara, de 34 anos, natural da cidade de Braga, mas residente em Tenente Portela. Ele foi alvejado com pelo menos 12 disparos. O fato de que não residia naquela região da cidade levanta suspeitas de que pode ter sido atraído para o local onde foi brutalmente executado. Fabiano tinha antecedentes criminais.

As investigações, coordenadas pelo delegado Roberto Fagundes Audino, estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do homicídio e identificar os responsáveis.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.

■ Mensagens de reflexão no WhatsApp:

Clique aqui e receba as mensagens de reflexão do programa Estação Província