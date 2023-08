Jogo de futebol pela Integridade no SPFC promove os valores positivos do esporte

O "Jogo pela Integridade" é uma iniciativa pioneira que o São Paulo Futebol Clube e a SIGA LATIN AMERICA, subsidiária da Sport Integrity Global Alliance (SIGA) promovem em prol dos valores positivos do esporte com apoio do CEID- Centro de Estudos em Integridade e Desenvolvimento, que integra o INAC- Instituto Não Aceito Corrupção.

Segundo Roberto Armelin, diretor jurídico e de compliance e coordenador da Comissão de Esporte no CEID, diretor do SPFC e idealizador do evento, o Jogo pela Integridade demonstra como é natural a diversidade, assim como a inclusão e a rejeição de toda forma de preconceito.

Celebridades do mundo do futebol, bem como de outras modalidades esportivas e setores da indústria do esporte, incluindo patrocinadores, imprensa e autoridades esportivas e governamentais de âmbito estadual, federal e internacional farão parte do seleto time escalado para esta partida. Jogam também Roberto Livianu, presidente do INAC- Instituto Não Aceito Corrupção e Rodrigo Bertocceli, presidente do CEID, que integra o INAC.

"O esporte transcende o entretenimento e representa um fenômeno social de diversidade, inclusão e justiça social cada vez mais importante. Através da prática esportiva, indivíduos de diferentes origens e culturas se unem, promovendo a quebra de barreiras, abrindo oportunidades e aperfeiçoando a convivência com base em valores éticos de cada modalidade", destaca Rodrigo Bertoccelli, presidente do Centro de Estudos em Integridade e Desenvolvimento do INAC.

Durante o jogo, pessoas de ambos os gêneros formarão duas equipes de futebol para se enfrentarem sem árbitros. O objetivo desta partida é mostrar que é possível respeitar pessoas e as regras do jogo adotando uma atitude consciente na vivência do esporte com diversidade e respeito, praticando a inclusão ativa, excluindo todos os tipos de preconceito. Os dois times deverão contar com a presença de ex-atletas, personalidades famosas e convidados.

O jogo integra o Sport Integrity Forum, um encontro focado na troca de conhecimentos sobre as melhores práticas para o mercado desportivo e instiga mudança em temas críticos como boa governança, integridade financeira, integridade das apostas esportivas, inclusão e diversidade, tecnologia, inovação, sustentabilidade e responsabilidade social no esporte.

Serviço

Jogo pela integridade

Dia 04 de setembro Horário 19h00

Local Estádio do Morumbi (acesso pelo Portão 17)

Entrada social com a doação de 1 kg de alimento não perecível