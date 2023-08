Polícia Rodoviária Federal Realiza Apreensões de Agrotóxicos e Vinho Contrabandeados na Operação Argos

Na manhã desta terça-feira (29), como parte da Operação Argos, que visa combater crimes transfronteiriços, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de cargas contrabandeadas na BR-472, em Três de Maio.

Durante a operação, foram realizadas três apreensões significativas. A primeira ocorreu por volta das 06h, quando um veículo Palio Weekend foi abordado. Ao realizar a vistoria no veículo, os agentes constataram que ele estava carregado com 20 galões de agrotóxicos de origem estrangeira e de uso proibido no Brasil, totalizando 400 litros do produto.

Logo em seguida, por volta das 06h30, um veículo Gol também foi abordado, e os agentes identificaram carga idêntica à do Palio, ou seja, mais 20 galões de agrotóxicos proibidos.

Somando as duas apreensões, a PRF conseguiu apreender um total de 800 litros do agrotóxico Paraquat, que é proibido no Brasil desde 2017 devido aos resíduos prejudiciais que deixa nas culturas agrícolas.

Outra apreensão ocorreu por volta das 06h, quando um veículo Uno emplacado em Santa Rosa foi abordado. Durante a fiscalização, foi constatado que o veículo transportava 292 garrafas de vinho de origem estrangeira, importadas ilegalmente e sem o devido processo legal. A carga somava 219 litros de bebida.

Os condutores dos veículos com agrotóxicos são do estado do Paraná, e um deles já possuía histórico criminal pela mesma prática delituosa. O condutor que transportava a carga de vinhos era morador de Três de Maio e estava levando a carga para Santo Ângelo.

Todas as ocorrências foram encaminhadas à polícia judiciária em Santo Ângelo, evidenciando o comprometimento da PRF na operação de combate aos crimes transfronteiriços.

