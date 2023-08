Polícia Civil investiga golpe milionário contra prefeituras no Rio Grande do Sul

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul está investigando uma série de golpes que resultaram em prejuízos financeiros significativos para quatro prefeituras do estado. De acordo com as investigações, os municípios teriam perdido quase R$ 1,5 milhão devido a ataques eletrônicos nas últimas semanas, com os golpistas retirando dinheiro das contas bancárias das prefeituras na Caixa Econômica Federal.

As prefeituras atingidas incluem Mata, onde mais de R$ 450 mil foram transferidos para os golpistas; Jaguari, com cerca de R$ 200 mil retirados; Arroio do Tigre, onde o possível golpe envolve R$ 135 mil; e Nova Hartz, a cerca de 77 km de Porto Alegre, onde o prejuízo estimado ultrapassa R$ 700 mil, sendo a maior parte desse valor destinada à área da saúde.

Os impactos desses golpes são significativos para as administrações municipais, pois os recursos desviados seriam destinados a serviços essenciais, como conservação de estradas, escolas e saúde. O prefeito de Jaguari, Roberto Turchiello, destaca a necessidade de repor os valores para prestação de contas ao governo federal.

A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) emitiu um alerta, informando que outras cidades também estão recebendo tentativas de golpe semelhantes. A Polícia Civil continua investigando o caso, enquanto as prefeituras buscam formas de lidar com os prejuízos e proteger seus sistemas financeiros contra futuros ataques. A reportagem procurou a Caixa Econômica Federal para comentários, mas ainda não obteve retorno.