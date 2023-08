PRF realiza Operação Caminhos da Vida em Seberi para aumentar a segurança nas rodovias

Durante os dias 25 e 26 de agosto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a Operação Caminhos da Vida na BR 386, em Seberi, com o objetivo de intensificar a fiscalização em trechos críticos de rodovias federais que apresentam alto índice de acidentes graves.

O trecho escolhido para a operação foi um dos sete identificados como locais com números elevados de acidentes graves em rodovias federais no Rio Grande do Sul. Desde o início do ano até o dia 26 de agosto, na região entre os quilômetros 30 e 60 da BR 386 em Seberi, a PRF registrou 17 acidentes graves, resultando em 5 vítimas fatais.

A operação teve como foco reforçar a fiscalização policial nos pontos críticos das rodovias federais, com ênfase nos pilares de fiscalização, conscientização e infraestrutura. Durante os dois dias da operação, foram realizadas abordagens educativas, fiscalizados 271 veículos e 297 pessoas, e aplicados 168 autos de infração. Além disso, foram conduzidos 130 testes do bafômetro, resultando em seis recusas e três casos de motoristas dirigindo sob influência de álcool.

Um caso de destaque ocorreu quando um motorista de 60 anos, que conduzia um Vectra, foi preso em flagrante por embriaguez ao volante no sábado. O teste do bafômetro indicou 1,12 miligramas de álcool por litro de ar dos pulmões, mais de três vezes o limite para caracterizar o crime. O motorista foi levado para a área judiciária e o veículo foi apreendido.

A Operação Caminhos da Vida continuará sendo realizada até o final do ano, buscando promover maior segurança nas rodovias por meio de ações de fiscalização, conscientização e melhoria da infraestrutura.

