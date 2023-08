Rústica celebra o 57º aniversário do 7º Batalhão de Polícia Militar

No dia 27 de agosto, o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) realizou a Rústica de Aniversário para celebrar os 57 anos de existência do batalhão. O evento reuniu cerca de 300 pessoas e contou com a participação de aproximadamente 160 atletas.

A rústica, que teve início pela manhã, foi uma oportunidade de interação entre a comunidade e os membros do batalhão. O Comando do 7ºBPM expressou sua gratidão a todos os apoiadores do evento e aos Policiais Militares que se empenharam para proporcionar esse momento de união.

Além da rústica, outras atividades estão programadas ao longo da semana para marcar o aniversário de 57 anos. Entre elas, destacam-se a competição de tiro policial, um torneio de futebol e momentos de integração com um almoço para o efetivo.

No dia 28 de agosto, data oficial do aniversário do batalhão, está prevista uma solenidade de comemoração que contará com a presença de autoridades militares e civis. Durante a solenidade, serão entregues Comendas e realizada uma Palestra Motivacional como parte das festividades.