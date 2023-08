Jovem servidora da Câmara de Vereadores de São Martinho morre em acidente na ERS-210

Um trágico acidente de trânsito na ERS-210, na Linha Glória, no sentido de São Martinho a Boa Vista do Buricá foi registrado no inicio da tarde de . A jovem Letícia Boelter da Silva, de 27 anos, foi a vítima do acidente. Ela estava conduzindo um veículo GM Astra com placa de São Martinho, que colidiu frontalmente com um caminhão.

Letícia Boelter da Silva era moradora de São Martinho e tinha um papel ativo na comunidade. Ela era servidora da Câmara de Vereadores do município, além de estudante de Direito na SETREM e Diretora na Câmara. Além disso, ela também trabalhava no Escritório de Advocacia Morsch.

O acidente aconteceu por volta do meio-dia e mobilizou as equipes de resgate, incluindo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Corpo de Bombeiros de Três de Maio e o Samu. Infelizmente, o acidente resultou na perda da jovem Letícia Boelter da Silva.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.

■ Mensagens de reflexão no WhatsApp:

Clique aqui e receba as mensagens de reflexão do programa Estação Província